Scheidet aus dem Senat aus: Martin Günthner. (Ingo Wagner)

Bremsspuren, Verschleiß, Reibungsverluste - der scheidende Bremer Wirtschafts- und Häfensenator Martin Günthner hat am Donnerstagmittag persönliche und politische Gründe für seinen Rückzug genannt (wir berichteten). Er habe seine Entscheidung „souverän getroffen“, dabei aber auch auf körperliche Signale geachtet.

Auf einer Pressekonferenz sparte der SPD-Politiker nicht mit Kritik an seiner Partei. „Man darf nicht an seinem Sessel kleben“, erklärte Günther mit Blick auf das schlechte Abschneiden der SPD bei der Bürgerschaftswahl. Diese Entscheidung müsse aber jeder Betroffene für sich persönlich treffen. Er bezweifelte, ob der beabsichtigte „Aufbruch“ einer möglichen rot-grün-roten Landesregierung „mit demselben Personal möglich ist“. Zur Situation der Bremer Sozialdemokraten erklärte Günthner: „Die SPD muss versuchen, wieder stärker Brücken ins bürgerliche Lager zu bilden.“

Der Politiker aus Bremerhaven will weiterhin in der Landespolitik mitmischen. Er wird sein Mandat in der Bürgerschaft antreten und sich um das Amt des Vizefraktionschefs bewerben. Ein Nachfolger für Günthner ist noch nicht gefunden. Die SPD in Bremerhaven hat am Mittwochabend eine Kommission ins Leben gerufen, um geeignete Bewerber für einen Senatsposten zu finden.