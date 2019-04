Auch ein prominenter Bremer findet sich unter den Motiven der SPD-Kampagne: Altbürgermeister Henning Scherf. (Frank Thomas Koch)

Auch wenn der politische Gegner die Nase rümpft, weil er doch ein wenig nach dem Edeka-Motto mit den Lebensmitteln klingt: Der SPD-Wahlspruch „Wir lieben Bremen“ kommt bei den Bremern offenbar gut an. Am Wochenende, beim offiziellen Wahlkampfauftakt in Vegesack, wurden jedenfalls farbenfrohe Buttons mit dem Spruch den Sozialdemokraten förmlich aus den Händen gerissen.

Ähnlich viel Aufmerksamkeit erhoffen sich die Genossen für ihre Großplakate, die am Dienstag im BLG-Forum in der Überseestadt präsentiert wurden. Auch ein prominenter Bremer findet sich unter den Motiven: Altbürgermeister Henning Scherf, zusammen mit Ehefrau Luise.

Doch das ist kein plumper Versuch, sozialdemokratische „Oldies“ für den Wahlkampf zu reaktivieren, dahinter steckt ein tieferer Gedanke. „Die Kampagne ist eine Liebeserklärung an Bremen und eine Liebeserklärung an den Zusammenhalt in der Stadt“, erklärt Frank Stauss von Richel und Stauss, Agentur für strategische Kommunikation in Berlin.

„Bei uns zählt Zusammenhalt seit 70 Jahren“, steht als Slogan auf dem Plakat der beiden Scherfs – also ungefähr so lange, wie die SPD in Bremen an der Macht ist. Und so wird auch ein Schuh daraus, wie SPD-Landeschefin Sascha Aulepp erzählt: „Die Plakatmotive zeigen den Zusammenhang zwischen der Stadt, den Menschen, Carsten Sieling und der SPD.“

Und diese Botschaft, dass das eine irgendwie auch mit dem anderen in Verbindung steht, wird geschickt an Mann und Frau gebracht. Eines der insgesamt vier Großmotive für die aktuelle Wahlkampfphase zeigt Bürgermeister Carsten Sieling im Porträt. Der Slogan auf seinem Plakat: „Seit der Hanse weltoffen.“ Ein junger Mann und eine gleichaltrige Frau, sie offenbar mit Migrationshintergrund, stehen im Mittelpunkt eines anderen Bildes. „Bremisch by nature“, so der lautet Teilanglizismus dazu.

Stauss erklärt den Hintergedanken bei der Kampagne: So vertreten mehr als 80 Prozent der Menschen in Bremen und Bremerhaven die Meinung, dass das Land besser sei als sein Ruf. Eine Mehrheit der Bremer betrachtet sich als weltoffen und liberal. Und es gibt ein sehr gefestigtes „linkes Lager“, dass bei Wahlen seit vielen Jahren auf 55 bis 57 Prozent der Stimmen kommt.

„Diese Situation greifen wir mit der Kampagne auf“, sagt der Agenturchef. Die Regierungspartei SPD sei quasi eine Art Hüterin dieses positiven Lebensgefühls. Ergo, so Stauss, möge sich der Wähler denken: „Das wollen wir so beibeihalten.“

Zusammenhalt als Kernbotschaft drückt sich auch im zentralen Slogan der SPD aus: „Bremen geht nur sozial.“ Die Bremer Sozialdemokraten und Kampagnen-Chef Stauss sind überzeugt, damit auf das richtige Pferd zu setzen.

„In dieser Zeit geht es sehr stark um den Zusammenhalt, es geht nicht mehr nur um wirtschaftliche Interessen“, erklärt Stauss mit Blick etwa auf die aktuellen Proteste gegen Mietwucher und Luxus-Sanierungen. In einer zweiten Plakatierphase, so Landesgeschäftsführer Roland Pahl, sollen dann die politischen Inhalte stärker im Vordergrund stehen. Insgesamt lässt die SPD in Bremen 80 dieser Riesenplakate aufstellen.

Aulepp und Sieling skizzieren, wie die SPD den Wahlkampf führen will. Laut Aulepp soll künftig ein „Löwenanteil“ der Entlastungsgelder für Bremen in Schulen und Kitas fließen, so sollen die Kita-Beiträge für alle Kinder von drei bis sechs Jahren komplett abgeschafft werden.

Zudem sollen Busse und Bahnen für Kinder und Jugendliche schrittweise kostenfrei werden – auch als Mittel gegen eine „verdeckte Kinderarmut“, wenn beispielsweise die Eltern Geringverdiener sind, aber ihr Gehalt nicht aufstocken lassen. Aulepp: „Wir verbessern die Situation für Kinder und Jugendliche – und damit auch für deren Eltern.“

Spitzenkandidat Sieling setzt besonders auf das Thema Wohnen. Mit der Wahl am 26. Mai könne es auch ein „grünes Licht für umstrittene Gebiete“ geben, die bebaut werden könnten – etwa die Galopprennbahn in der Vahr oder die Osterholzer Feldmark. Auch Sieling will die sozialen Forderungen in den Mittelpunkt stellen. Er sagt mit dem Brustton der Überzeugung: „Keine andere Partei hat ein so umfassendes soziales Profil wie die SPD.“

Davon will der Bürgermeister möglichst viele Bremerinnen und Bremer im direkten Gespräch überzeugen. Für die Touren durch die Stadtteile hat die SPD eigens einen VW-Van als Wahlkampfgefährt herrichten lassen. Auch auf dem kleinen Bus ist der sozialdemokratische Dreiklang für die Bremen-Wahl nicht zu übersehen: Carsten Sieling wählen, „Bremen geht nur sozial“ – und natürlich „Wir lieben Bremen“.