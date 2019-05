Carsten Sieling fuhr mit seiner SPD ein historisch schlechtes Ergebnis in Bremen ein. (Christophe Gateau/dpa)

CDU vor SPD - das gab es in Bremen noch nie. Nach jüngsten Prognosen von Infratest Dimap und der Forschungsgruppe Wahlen liegt die Partei um Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder vor dem Amtsinhaber Carsten Sieling und seiner SPD.

Die SPD hat eine historische Niederlage einstecken müssen und ist Prognosen zufolge erstmals seit über 70 Jahren auf Platz zwei hinter der CDU gelandet. Die Christdemokraten wollen nun den Regierungschef stellen. Die SPD fuhr nach den Zahlen von ARD und ZDF ihr schlechtestes Wahlergebnis seit 1946 ein.

Sieling hat persönliche Konsequenzen aus dem schlechten Abschneiden seiner SPD bei der Bremer Landtagswahl in einer ersten Reaktion abgelehnt. Bremen habe eine schwierige Phase hinter sich, weil das Land seine Finanzen in Ordnung bringen müsse, sagte der Bürgermeister am Sonntagabend. "Wir haben den Menschen einiges zumuten müssen." Ein Bürgermeister, der diese Konsolidierungsphase habe verantworten müssen, "der bekommt natürlich auch als Person die Kritik". Über alles weitere und die Gründe für das schlechte Abschneiden werde die SPD am Montag in Ruhe diskutieren.

In beiden Prognosen ist die FDP relativ sicher in der Bremischen Bürgerschaft vertreten, die AfD muss hingegen noch zittern - wenn es nach der Forschungsgruppe Wahlen geht, laut Infratest Dimap liegt die Partei bei sieben Prozent. Da liegt die Partei im Moment bei fünf Prozent.

Nach derzeitigem Stand wäre sowohl eine Rot-rot-grüne oder eine sogenannte Jamaika-Koalition in Bremen möglich. Bereits am Nachmittag zeichnete sich eine hohe Wahlbeteiligung in der Stadt ab. Um 16 Uhr hatten bereits knapp die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. In seinem Wahlstudio berichtet die ARD von einer Wahlbeteiligung von 66 Prozent. Weitere aktuelle Entwicklungen finden Sie in unserem Liveblog. Reaktionen der Kandidaten finden Sie hier. (jfj)

