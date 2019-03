Ein Quartier in Holzbauweise entsteht im Stiftungsdorf Ellener Hof. (Heimstiftung)

Ein Vorzeigebauprojekt ist in Bremen der Ellener Hof. Auf dem zehn Hektar großen Grundstück in Osterholz zwischen Blockdiek und dem Ellener Feld wird in den nächsten zwei Jahren ein Stiftungsdorf entstehen. Geplant sind 500 Wohnungen, 150 davon werden sozial gefördert. Das Angebot der Bremer Heimstiftung richtet sich vornehmlich an Studenten, ältere Menschen und zahlreiche soziale Träger, die besondere Wohnbedarfe abdecken. Platz ist auf dem weitläufigen Gelände auch für zwei Kindertagesstätten, eine Pflegeschule der Heimstiftung, eine Kulturaula, die bereits von einem Verein bespielt wird, und verschiedene Dienstleistungen wie beispielsweise eine Fahrradwerkstatt.

Die Häuser auf dem Areal unweit des Osterholzer Friedhofs sollen zu einem großen Teil nach Vorbild des Altbremer Hauses gebaut werden, allerdings ohne Souterrain. Wie fast alles auf dem Ellener Hof werden die Gebäude aus Holz sein. Doch damit ist es noch nicht genug mit den Besonderheiten.

Das Quartier soll konsequent sozial-ökologisch ausgerichtet werden, es bekommt dafür unter anderem ein eigenes Mobilitätskonzept. Die Grundstücke bleiben in Besitz der Heimstiftung und werden an die Bauherren in Erbpacht vergeben. So sichert sich die Stiftung den Einfluss auf die Entwicklung des Ellener Hofs und schiebt möglicher Spekulation mit den Grundstücken einen Riegel vor.