An diesem Sonntag wird in der Reihe des WESER-KURIER zum letzten Mal getalkt. (Max Seidenfaden)

Am Sonntag, 12. Mai, gibt es in der Bremischen Bürgerschaft, Am Markt 20, einen Spitzenkandidaten-Talk mit Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) und seinem Kontrahenten von der CDU, Carsten Meyer-Heder. Moderiert wird der WK-Talk von Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur des WESER-KURIER, und Maren Beneke, stellvertretende Ressortleiterin des Lokal-Ressorts.

Wir berichten im Liveblog von der Veranstaltung. Sollte er Ihnen nicht richtig angezeigt werden, klicken Sie bitte hier.