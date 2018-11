Den Ausstieg aus dem Kohlestrom fordern die Bremer Grünen nicht das erste Mal. (Frank Thomas Koch)

Es sind zahlreiche Ideen und Forderungen, die die Bremer Grünen in den Entwurf ihres Wahlprogramms gepackt haben. Neu sind die meisten Anliegen in der Umwelt- oder Klimapolitik aber nicht. Den Ausstieg aus dem Kohlestrom fordern sie nicht das erste Mal. Nun soll es in den nächsten fünf Jahren soweit sein.

Grüne Dächer, saubere Luft, eine Stärkung des Rad- und Fußverkehrs, eine autofreie Innenstadt oder Klimaneutralität – es sind viele grüne Wegweiser, die es schon sei Jahren gibt. Aber welche Partei fordert all das denn sonst? Mit dieser geballten Ansammlung an ökologischen und sozialen Forderungen findet sich keine in Bremens Politiklandschaft.

Die Leuchttürme fehlen in diesem Programmentwurf. Auch stecken nur wenige konkrete Zahlen darin, auf die die Grünen festgenagelt werden können. Aber es sind zahlreiche vermeintlich kleinere Forderungen, die das große Ganze ergeben. Die Grünen bleiben in ihrer Ökoecke und tun gut daran. Denn sie stellen die richtigen Fragen und geben viele kleine Antworten, um eine nachhaltige und lebenswerte Zukunft zu gestalten.