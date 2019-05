Wählen gehen bedeutet an diesem Wahlsonntag auch stehen vor dem Wahllokal und den Wahlkabinen wie hier in der Halle der Gesamtschule Mitte. (Frank Thomas Koch)

Schlange stehen, mal länger, mal kürzer, das ist an diesem Sonntag ganz normal in Bremen. Aus allen Richtungen kommen Paare, Familien, Senioren in Begleitung, Jugendliche in Gruppen oder einzelne Nachbarn und stellen sich an. Einige sind genervt, aber kaum jemand regt sich ernsthaft auf. Es ist Wahltag, ein wichtiger für Bremen und Europa, das ist zu spüren.

„Wer noch keine Wahlunterlagen hat, kann links an der Reihe vorbeigehen!“ Jan-Lukas Malkus weist die Wählerinnen und Wähler ein, die vor der Gesamtschule Mitte an der Hemelinger Straße anstehen. Seit 9 Uhr hält der Andrang an. Zwölf Wahlkabinen sind, wie auch bei den vorherigen Wahlen, in der Sporthalle aufgebaut, „leider zu wenig“, sagt der 22-jährige Wahlhelfer. Wer seine Wahlunterlagen hat, muss sich dann doch wieder hinten einreihen, ist aber schon zwei Mal an den Schülerinnen und Schüler in dem engen Durchgang vorbeigekommen, die Muffins anbieten.

„So voll wie heute war das noch nie“, sagt Rüdiger Weiß, der seit zwölf Jahren im Peterswerder wohnt. Der 51-jährige Geschäftsführer einer Softwarefirma ist gespannt auf die Wahlbeteiligung, besonders an der Europawahl. Es sei nicht gelungen, die Wähler dafür zu mobilisieren, dabei gebe es viele Dinge, die für Identifikation taugten: die Abschaffung der Roaming-Gebühren oder Verbraucherschutz beispielsweise. Er hofft, dass nicht extrem gewählt wird, weder rechts noch links.

Die 79-jährige Helga Willfang und ihre 69-jährige Schwester sind vor allem darauf gespannt, wie es in Bremen weitergeht. Sie wünschen sich von der neuen Bremer Regierung, dass sie zukunftsorientiert handelt und etwas für die Bildung tut. Sie fühlen sich gut informiert und vorbereitet auf die Wahl. „Und ich hoffe, dass auf der Rennbahn gebaut werden kann“, sagt die 69-Jährige. Sie habe sogar bei der Bürgerinitiative unterschrieben, weil ein netter Herr sie sehr freundlich angesprochen habe, aber die dann vorgeschlagene 50/50-Lösung (zur Hälfte Bebauung, zur Hälfte Grün) habe sie überzeugt.

Ein Zeichen setzen gegen Rechts

Gegenüber vom Wahllokal auf dem Bürgersteig formieren sich um 12 Uhr mittags Männer und Frauen vom Kammerchor Pro Musica Bremen und dem Bremer Barbershop Chor Singsation. „Die Gedanken sind frei“, singen sie, inbrünstig. „Wir wussten gar nichts voneinander“, sagt Sabine Klahr aus Findorff. Mit diesem Lied ein Zeichen zu setzen gegen Rechts, das hat auch Chormitglied Rüdiger Wöbbeking aus Hamburg bewogen, mitzumachen, bei dieser Aktion der Bremer Chöre für eine höhere Wahlbeteiligung. Es sei ihr noch nie so bewusst gewesen, „dass es so wichtig ist, zu wählen“, sagt Sabine Klahr, die am Morgen um 7.50 Uhr vor ihrem Wahllokal stand. Da habe es keine Schlange gegeben, „es waren nur drei vor mir“.

Von Peterswerder, wo die Wahlbeteiligung vor vier Jahren bei 68,3 Prozent lag, nach Tenever, wo nur 31,8 Prozent wählten: Auch hier, in der Stadtbibliothek Osterholz an der Walliser Straße stehen Wählerinnen und Wähler in einer kleinen Schlange. Mittags gegen 13 Uhr sind es jüngere als am Morgen. „Die Schlange ist gefühlt über die Zeit gleich lang“, sagt Wahlleiter Philipp Beerhorst, der dieses Amt zum ersten Mal ausfüllt. In den drei Wahlkabinen bräuchten die Wähler zwischen fünf und zehn Minuten.

Mehr zum Thema Sieben Prozent für die AfD AfD zieht in Fraktionsstärke in die Bürgerschaft Laut Prognose zieht die AfD mit sechs Mandaten in die Bürgerschaft ein. Damit hätte sie ... mehr »

Tim Betzien hat hier seine Stimmen für Europa, die Bürgerschaft, den Beirat und den Volksentscheid zur Galopprennbahn abgegeben, die Umschläge in die Urnen gesteckt. Er ist vor Kurzem nach Tenever gezogen und sehr gespannt auf das EU-Wahlergebnis. Dem 21-jährigen Studenten ist wichtig, dass die Politik etwas gegen den Klimawandel unternimmt. Auch jüngere Kandidaten für die Wahlen wünscht er sich.

Bianca Gustafson hat es am Nachmittag eilig auf dem gut besuchten Pflanzenmarkt an der Botanica in Horn-Lehe. Die 49-Jährige, die aus Thüringen stammt und in der Neustadt lebt, will noch wählen. Als Lehrerin und Sonderpädagogin wünscht sie sich eine Regierung, die auf Vielfalt und Inklusion setzt, und Schulgebäude saniert.

Wir haben für Sie die Diskussion zur Bürgerschaftswahl 2019 unterhalb des Liveblogs gebündelt. Dort können Sie gerne kommentieren. Wir freuen uns über Ihren Beitrag unter www.weser-kurier.de/bremenwahl-liveblog