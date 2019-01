Sind mit ihrem Volksbegehren gescheitert: Judith Schultz (links) und Katrin Tober vom Verein "Mehr Demokratie". (Christina Kuhaupt)

Das Volksbegehren „Mehr Demokratie beim Wählen“ hat die notwendige Zahl gültiger Unterschriften um gut 2000 verfehlt. Damit wird es nicht zum Volksentscheid über eine Revision des 2018 von der Bürgerschaft beschlossenen Bürgerschaftswahlrechts kommen. Der Landeswahlausschuss bestätigte am Montag offiziell einen entsprechenden Bericht des WESER-KURIER vom vergangenen Sonnabend. Der Verein „Mehr Demokratie“ hatte Mitte November 26.357 Unterschriften für das Volksbegehren eingereicht. 24.380 gültige wären erforderlich gewesen, um einen Volksentscheid über das Wahlrecht zu erzwingen. Diese Marke wurde allerdings verfehlt, wie Landeswahlleiter Andreas Cors bei der Sitzung des Landeswahlausschusses feststellte. So habe es allein in der Stadt Bremen 3928 ungültige Einträge in die Listen gegeben. Bei der Hälfte davon handelte es sich um Mehrfachunterschriften. Bei anderen stellte sich unter anderem heraus, dass die jeweiligen Personen ihren Erstwohnsitz nicht – wie vorgeschrieben – im Land Bremen haben.

Für den Verein „Mehr Demokratie“ gestand Geschäftsführer Tim Weber die Niederlage ein. Man werde von der Möglichkeit, gerichtlich Einspruch gegen die Auszählung einzulegen, keinen Gebrauch machen. Die Kampagne des Vereins gegen das reformierte Bürgerschaftswahlrecht habe allerdings großen Widerhall in der Öffentlichkeit gefunden und sei schon deshalb nicht umsonst gewesen. „Wir haben anderen Initiativen Mut gemacht, ihre Ziele ebenfalls über ein Volksbegehren durchzusetzen“, sagte Weber.