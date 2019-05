Nachdem es am Sonntag bis Mitternacht so ausgesehen hatte, als solle Joachim Schuster, Bremens SPD-Mann in Europa, seinen Sitz im EU-Parlament verlieren, darf der 56-Jährige nun doch auf fünf weitere Jahre in Brüssel und Straßburg hoffen. Nach der endgültigen Hochrechnung, die am Montagmorgen um 4.20 Uhr veröffentlicht worden ist, kommt die SPD auf 16 Sitze im Europaparlament. Schuster, Listenplatz 16, wäre damit gerade noch hineingerutscht.

Lange Zeit hatte sich die SPD am Sonntag in den Prognosen und ersten Hochrechnungen zur Europawahl um 15,5 Prozent herum bewegt. Das hätte für Schuster nicht gereicht. Laut aktuellstem Ergebnis kommt die SPD nun auf 15,8 Prozent der Stimmen, und dieses Ergebnis ist gut für 16 Sitze.

In Bremen hat die SPD laut letzter Hochrechnung 24,5 Prozent der Wählerstimmen bei der Europawahl erreicht. Bei der Bürgerschaftswahl war die SPD laut neuester Zahlen auf 24,8 Prozent der Stimmen gekommen. (mhd)

Wir haben für Sie die Diskussion zur Bürgerschaftswahl 2019 unterhalb des Liveblogs gebündelt. Dort können Sie gerne kommentieren. Wir freuen uns über Ihren Beitrag unter www.weser-kurier.de/bremenwahl-liveblog