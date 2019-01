FTK3571.jpg Hinrich Lührssen (Frank Thomas Koch)

Der Fernsehjournalist Hinrich Lührssen will bei der Bürgerschaftswahl als Spitzenkandidat der Bremer AfD antreten. Am Wochenende will er für den ersten Platz kandidieren, wenn der Landesverband über die Wahllisten für die Bürgerschaft und die Beiräte abstimmt. "Ich habe sehr viel Unterstützung signalisiert bekommen", sagte Lührssen dem WESER-KURIER. "Sonst würde ich das auch nicht machen." Es sein kein geheimer Plan von ihm gewesen, die Entscheidung für die Kandidatur habe sich im Laufe der Zeit entwickelt. Wer sonst noch antreten wolle, sei ihm nicht bekannt. "Das ist ein offenes Rennen."

Der Journalist war in die Kritik geraten, als er im Juni vergangenen Jahres in den AfD-Landesvorstand in Bremen eintrat. Radio Bremen gibt dem bis dahin freiberuflichen Mitarbeiter seitdem keine Aufträge mehr. Das sei mit der hochrangigen Parteifunktion nicht vereinbar, hieß es damals. Auch für andere Sender ist Lührssen nach eigenen Angaben derzeit nicht mehr tätig. "Das liegt auf Eis."

Zunächst hat "buten un binnen" am Donnerstag über seine Kandidatur berichtet.