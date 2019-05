Am Sonntag dürfen die meisten von Ihnen noch nicht abstimmen, aber bei der Juniorwahl sind sie dabei: Schüler aus Bremen und Bremerhaven. (Symbolbild) (Felix Kästle)

Schüler würden SPD und Grüne wählen: Das hat die Juniorwahl ergeben, bei der mehr als 14.000 junge Bremer über die Bürgerschaft abgestimmt haben. 78 Schulen nahmen an dem Projekt der Landeszentrale für politische Bildung teil, bei dem es darum geht, Schüler ab der siebten Klasse an die Themen Wählen und Demokratie heranzuführen. 18 473 waren wahlberechtigt, es beteiligten sich 76,1 Prozent.

Genauso wie bei der vergangenen Juniorwahl zur Bürgerschaft vor vier Jahren ist die SPD stärkste Kraft geworden. Trotzdem ist sie gleichzeitig der größte Verlierer: 24,7 Prozent der beteiligten Schüler gaben den Sozialdemokraten ihre Stimme, das sind 5,7 Prozentpunkte weniger als zuletzt. Mit 4,9 Prozentpunkten haben die Grünen am meisten zugelegt. Sie bekamen 23,9 Prozent der Stimmen und landen damit auf dem zweiten Platz. Auch die Linken gewinnen an Zuspruch und liegen mit 13,5 Prozent sogar 0,1 Prozentpunkte vor der CDU, die auf Platz vier abrutscht. Auch die FDP und die AfD legen zu. Die FDP springt von vier auf 7,5 Prozent und würde anders als zuvor ins Parlament einziehen, genauso wie die AfD, deren Zustimmung von 2,6 auf 6,5 Prozent wächst.

Auch für die Beiräte in Bremen und die Stadtverordnetenversammlung in Bremerhaven haben die Schüler ihre Kreuze gesetzt. In der Stadt Bremen ist ebenso wie bei der Bürgerschaft die SPD die stärkste Kraft (28,2 Prozent). Danach folgen Grüne (25,6), Die Linke (15,4), CDU (13,5) und die FDP (8,2). Fast zehn Prozent der Stimmen gingen an andere Parteien und Wählervereinigungen. Bei den Stimmen für die Stadtverordnetenversammlung sieht es ein wenig anders aus. Hier führen die Grünen mit 26,1 Prozent das Feld deutlich an. Die SPD liegt auf dem zweiten Platz (19,7 Prozent) und die CDU auf dem dritten (13,6). Es folgen Die Linke (12,8), FDP (7,7), AfD (6,5) und Die Partei (5,1).

Die Juniorwahl wird in Bremen seit der Bürgerschaftswahl 2011 durchgeführt. In diesem Jahr nahmen so viele Schüler an dem Projekt teil wie noch nie. Waren im Jahr 2015 noch 69 Schulen beteiligt, stimmten in diesem Jahr neun mehr ab. Die Schüler hatten sich vorab im Unterricht vorbereitet und mit den Themen Wahlen und Demokratie befasst. Sie wählten zwischen dem 20. und 24. Mai.