Björn Tschöpe könnte seinen Posten als SPD-Fraktionsvorsitzender in der Bürgerschaft verlieren. (Mohssen Assanimoghaddam)

Wenn sich die neue SPD-Bürgerschaftsfraktion voraussichtlich am 24. Juni konstituiert, wird es zu einer Kampfabstimmung um den Vorsitz kommen. Das hat der WESER-KURIER aus verlässlicher Quelle erfahren. Der frühere SPD-Landesvorsitzende Andreas Bovenschulte, der zurzeit noch Bürgermeister in Weyhe ist und auf einem sicheren Listenplatz für die Bürgerschaft angetreten war, hat führende Parteifunktionäre von seiner Absicht unterrichtet, an die Spitze der neuen Fraktion rücken zu wollen. Deren bisheriger Chef Björn Tschöpe wird versuchen, sein Amt zu verteidigen.

Mehr zum Thema Nach Bürgerschaftswahl Weyher Bürgermeister Bovenschulte zieht wohl in die Bürgerschaft ein In Weyhe ging es am Sonntag an der Wahlurne um die Landrats- und Europawahl. Der Blick dürfte aber ... mehr »

Der Ausgang der Kampfabstimmung gilt als offen, obwohl Tschöpe bei seiner letzten Wiederwahl ohne Gegenkandidaten nur ein mäßiges Ergebnis erzielen konnte. Bovenschulte war angesichts schlechter Prognosen im Vorfeld der Bürgerschaftswahl auch als möglicher Nachfolger von Bürgermeister Carsten Sieling im Gespräch. Da dieser jedoch keine Anstalten macht, aus dem desaströsen Ergebnis Konsequenzen zu ziehen, hat sich Bovenschulte nun entschieden, nach dem Fraktionsvorsitz zu greifen.