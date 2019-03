Innerhalb der Linkspartei gibt es Bedenken, dass Meyer nach der Beirätewahl sein Mandat kurzerhand mit zu den Piraten nehmen könnte. (Ingo Wagner / dpa)

Es klingt kurios, was sich das Neustädter Beiratsmitglied Wolfgang Meyer für den anstehenden Wahlkampf vorgenommen hat: Der Parteilose will als Kandidat für Die Linke ein Beiratsmandat in der Neustadt erringen und tritt zugleich für die Piratenpartei an, die in die Bremische Bürgerschaft einziehen will. Ein Ansinnen, das insbesondere innerhalb der Linkspartei, der er noch bis Jahresbeginn angehört hatte, für heftige Diskussionen sorgt.

Während einer außerordentlichen Mitgliederversammlung zu dem Thema soll es im Februar hoch emotional zugegangen sein, ist von verschiedenen Seiten aus dem Kreisverband links der Weser zu erfahren. Die Abstimmung darüber, ob Meyer wegen seines zwischenzeitlichen Parteiaustritts von der Kandidatenliste für die Beirätewahl gestrichen werden solle, fiel allerdings deutlich zu seinen Gunsten aus. Auf Listenplatz zwei ist ihm damit ein Platz im kommenden Neustädter ­Beirat ziemlichsicher. Zumindest, wenn die politische Stimmungslage im Stadtteil sich nicht noch entscheidend verändert. Auch durch Personenstimmen könnten Konkurrenten von den hinteren Listenplätzen an ihm vorbeiziehen.

Mehr zum Thema Beirätewahlen Piraten legen sich mit Wahlamt an Der Bremer Partei Die Piraten droht möglicherweise ein Ausschluss von den Beirätewahlen. Aus Sicht ... mehr »

Landeswahlleitung sieht kein Problem

Rein rechtlich gibt es keine Bedenken gegen das ungewöhnliche Vorgehen, teilt die Landeswahlleitung mit. Zwar werde eine eidesstattliche Erklärung von allen vorgeschlagenen Kandidaten verlangt, dass sie für keinen anderen Wahlvorschlag ihre Zustimmung zur Benennung als Bewerber gegeben haben als für diejenige, für die sie antreten wollen. Da es sich um zwei verschiedene Wahlen handele, sei dieses Problem jedoch nicht gegeben.

Politisch betrachtet gibt es für Meyers Kritiker aus dem Kreisverband links der Weser der Linkspartei aber durchaus Anlass zur Frage, ob so etwas zulässig ist oder nicht. Allem voran erscheint es denjenigen, die gegen den Fortbestand seiner Beiratskandidatur für Die Linke gestimmt haben, unvorstellbar, wie Meyer im Straßenwahlkampf auftreten will. „Er kann ja wohl kaum auf dem Neustädter Delmemarkt im einen Moment für die Piraten gegen eine mögliche Regierungskoalition von Rot-Rot-Grün wettern und im nächsten Moment am Stand der Linkspartei für unsere politischen Ziele in der Neustadt werben“, fasst Michael Horn die Bedenken zusammen. Horn ist im Landesvorstand für die Beiräte zuständig und sitzt in Huchting selbst seit einigen Jahren für Die Linke im Beirat.

Straßenwahlkampf könnte schwierig werden

Wolfgang Meyer gibt unumwunden zu, es könne „schwierig“ werden, die beiden Parteien im Straßenwahlkampf gleichermaßen zu repräsentieren. Einen politischen Zielkonflikt kann er in seiner Zwei-Parteien-Kandidatur für die bevorstehenden Wahlen im Mai hingegen nicht erkennen. „Ich sehe ein, dass es ungewöhnlich ist, aber es ist für mich machbar, das unter einen Hut zu bringen“, sagt der Beiratspolitiker. Er bestätigt, dass die auf Landesebene angestrebte Regierungskoalition der Linkspartei mit SPD und Grünen der Grund für seinen Parteiaustritt war, „doch das hat heute und auch künftig keine Auswirkungen auf meine Beiratsarbeit für Die Linke in der Neustadt“, versichert er. Dennoch inszeniert er sich öffentlich gemeinsam mit den weiteren Kandidaten der Piratenpartei als künftig einzige „echte linke Opposition in der Bürgerschaft“, so Meyer, sollte Rot-Rot-Grün tatsächlich kommen. Ein Widerspruch?

Mehr zum Thema Bremen entscheidet am 26. Mai So wird die Bürgerschaftswahl vor Manipulation geschützt Vom Versand der Wahlbenachrichtigung bis zum Auszählen der Stimmen ist jeder Schritt bei der Wahl ... mehr »

„Das finde ich nicht“, sagt dazu Gunnar Christiansen, Spitzenkandidat der Bremer Piratenpartei im Bürgerschaftswahlkampf. In den zurückliegenden vier Jahren habe er als Pirat bereits auf vielen Themenfeldern des Neustädter Beirates gemeinsam mit Meyer Positionspapiere verfasst und ähnliches Abstimmungsverhalten gezeigt. „Und das, obwohl Wolfgang Meyer bis vor kurzem noch Parteimitglied der Linken war.“

Daher spiele es für ihn keinerlei Rolle, für welche Partei Meyer in den Beirat gewählt werde, „denn für mich zählen nur die inhaltlichen Überschneidungen auf Stadtteilebene“, so Christiansen. Zuspruch für seine Beiratsarbeit bekommt Meyer auch von der Linkspartei: „Er hat die vergangenen vier Jahre gute Arbeit geleistet, das hat sicherlich den Ausschlag dafür gegeben, ihn auf der Kandidatenliste zu lassen“, sagt der Kreissprecher der Linken, Olaf Zimmer. Er persönlich habe gegen die Aufrechterhaltung der Kandidatur Meyers gestimmt, „weil ich finde, in einer Wahl muss ich mich für eine Partei entscheiden und nicht für zwei“, sagt Zimmer. Dennoch sei die Entscheidung nun gefallen, „und da machen wir jetzt das beste daraus.“

Linkspartei fürchtet um sicheres Mandat

Dennoch gibt es weiterhin klare Bedenken innerhalb der Linkspartei, dass Meyer nach der Beirätewahl sein Mandat kurzerhand mit zu den Piraten nehmen könnte. „Ich kann da jetzt keine Garantien abgeben, weil man als Abgeordneter nie weiß, wie sich die politische Lage verändern wird“, sagt Wolfgang Meyer dazu. Für ihn stelle sich die Frage momentan nicht, „sollte es aber dazu kommen, werde ich das innerhalb der Partei zur Diskussion stellen“, kündigt er an. „Wir erwarten von ihm ganz klar, dass er nach der Wahl die Beiratsarbeit für die Linksfraktion ausübt, alles andere wäre eine große Enttäuschung“, positioniert sich hingegen Michael Horn.

In der Linkspartei scheint man weiterhin um einen gelassenen Umgang mit der Situation zu ringen. „Es ist kompliziert, aber wir bekommen das hin“, sagt Kreissprecher Zimmer. Aus dem Mund von Wolfgang Meyer klingt das so: „Mein Weg ist eine Bereicherung für den demokratischen Prozess.“