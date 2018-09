Maike Schaefer im Straßencafé auf dem Marktplatz. Sie ist seit Montag Spitzenkandidatin der Grünen. (Frank Thomas Koch)

Maike Schaefer: Der Vorstand hat die Mitglieder mit seinem Vorschlag eines Dreierteams unter Führung von Karoline Linnert vor vollendete Tatsachen gestellt. Das wollte sich die Basis nicht gefallen lassen und hat für eine Urwahl votiert. Sicher, es hätte geschmeidiger ablaufen können. Aber so gab es eine lebhafte inhaltliche Debatte und einen fairen, respektvollen Umgang zwischen den beiden Bewerberinnen. Es war eine intensive Abwägung, die der Partei gutgetan hat.

Das war aus der Sicht von heute ein Fehler. Der Vorstand hatte einen einstimmigen Beschluss gefasst. Ich fühlte mich davon überrollt und habe mir nicht die Zeit erbeten, in Ruhe darüber nachzudenken. Wissen Sie, ich will grüne Politik machen, darauf kommt es mir an.

Zunächst will ich sagen, dass Karo Linnert sich große Verdienste um Bremen und um meine Partei erworben hat. Das ist keine Floskel, sondern kommt bei mir aus tiefster Überzeugung. Die Unterschiede: Das Finanzressort hat nun mal den Schwerpunkt, die Kassen des Landes zu stärken und zu verwalten, auch wenn es den Querschnitt aller politischen Themen bedient. Ich muss mich als Fraktionsvorsitzende inhaltlich auch sehr breit aufstellen, konzentriere mich aber mehr auf Natur und Umwelt.

Das zu beurteilen, steht mir nicht zu. Für mich finde ich wichtig, dass die Menschen wissen, wie ich ticke, damit sie meine Entscheidungen nachvollziehen können. Ich will stark in die Partei hineinwirken, offen diskutieren, den Konsens suchen. Die Mitglieder sollen einbezogen werden, das gibt mir Rückhalt und hilft bei der Meinungsbildung, ebenso wie das Gespräch mit gesellschaftlichen Akteuren.

Na ja, Erfahrung habe ich auch. Ich sitze seit elf Jahren in der Bürgerschaft, bin seit drei Jahren Fraktionsvorsitzende und seitdem im engen Austausch mit unseren Ressorts, besonders mit Umwelt und Bau. Mir sind der Aufbau und die Arbeit einer Behörde also nicht fremd. Keine wird als Senatorin geboren. Erfahrung muss man sammeln dürfen.

So, dass sich die Bürgerinnen und Bürger in den Themen wiederfinden. Ich wünsche mir frische und typisch grüne Aktionen, es soll Spaß machen und nahe bei den Leuten sein. Keine langen Reden, nicht von oben herab, sondern so wie wir es zum Beispiel mit unserem Picknick vor dem Theater am Goetheplatz gemacht haben: den Menschen zuhören und die offene Diskussion wagen. Inhaltlich wird das Besondere an dem Wahlkampf sein, dass wir über die Kommune, das Land und über Europa reden, denn es ist ja auch eine Europawahl.

Ja, das ist frustrierend. Darauf kann man nicht stolz sein. Wir haben unsere Ziele bei weitem nicht erreicht.

Gäbe es die Kohlekraftwerke nicht mehr, würden wir unseren Klimazielen jedenfalls deutlich näher kommen. Aber klar: Man hätte viel kräftiger auch an anderen Stellschrauben drehen können. Wir brauchen eine echte Verkehrswende, wie sie uns Kopenhagen und andere Städte vormachen. Dies konsequent für den Klimaschutz und die Lebensqualität voranzutreiben, dafür haben bisher der Mut und der politische Wille gefehlt. Ziel muss sein, den Individualverkehr deutlich zu verringern.

Das kommt darauf an, wie wir unsere Politik vermitteln. Machen sie jemandem klar, dass er mit Bus, Bahn oder Fahrrad schneller von A nach B kommt als mit dem Auto, dass er so gesünder lebt, saubere Luft bekommt und Kosten spart, ist er am Ende auch froh, das Klima zu schonen. So herum muss man es machen. Wir können nicht allen Menschen Idealismus abverlangen, sie müssen ihre persönlichen Vorteile erkennen.

Auf jeden Fall. Was lange als abstrakte Gefahr erschien, wird zunehmend konkret. Der Sommer war ein Vorgeschmack auf den Klimawandel. Bremen muss grüner bauen, mit Dachgärten und mehr Bäumen kann die Stadt bei Hitze heruntergekühlt werden. Ein ambitionierter Klima- und Umweltschutz schließt auch soziale Fragen ein. Wer wohnt denn an den lauten Straßen, wo die Luft schlecht ist? Wer lebt in Wohnungen, die nicht gedämmt sind? Das sind die Menschen mit wenig Geld, die mit ihrem knappen Budget für Heizkosten und mit ihrer Gesundheit auch noch draufzahlen.

Dafür fehlen mir die Worte. Ein Verfassungsschutzpräsident, der Mist baut und den Rechtsextremen in die Hände spielt, wird zum Staatssekretär befördert. Das kann kein Mensch mehr nachvollziehen. Maaßen muss gehen, genauso wie Innenminister Horst Seehofer. Alles andere entspricht nicht mehr meinem Demokratieverständnis. Ist doch klar, dass so ein Vorgang dem Vertrauen in demokratische Institutionen schadet.

. . . um Ihre Frage vorwegzunehmen: Ich halte es für falsch, andere Konstellationen auszuschließen, auch wenn ich sie nicht unbedingt erstrebenswert finde. Wir werden einen eigenständigen grünen Wahlkampf machen und dann sehen, mit wem solide Finanzen, bessere Bildung, ambitionierter Klimaschutz und ein weltoffenes Bremen möglich sind.

Zur Person

Maike Schaefer (47)

ist seit dem Jahr 2007 Mitglied der Bremischen Bürgerschaft. Die Biologin hat vor drei Jahren als Nachfolgerin von Matthias Güldner den Vorsitz der Grünen-Fraktion übernommen.