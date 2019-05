Steht auch für Fotos zur Verfügung: Annegret Kramp-Karrenbauer (Mitte). (Frank Thomas Koch)

Am Nachmittag war sie in Bremerhaven, am frühen Abend dann in Bremen: Die CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer unterstützte am Dienstag den Bürgerschaftswahlkampf von Carsten Meyer-Heder und den Europawahlkampf von Susanne ­Grobien. Bei ihrer Ankunft mischte sich AKK erst einmal unter die rund 250 Teilnehmer der Veranstaltung auf dem Markt, plauderte mit Senioren und stand Kindern für ein Selfie zur Verfügung. Aber politisch wurde es natürlich auch. Kramp-Karrenbauer schoss einige Breitseiten gegen die SPD ab.

Vor allem die Ablehnung jeglicher Gespräche mit der CDU nach der Wahl nahm die Parteivorsitzende ins Visier: „Das hat mit dem Abc der Demokratie nichts zu tun, das ist die Arroganz der Macht und der Beweis, dass 70 Jahre SPD genug sind.“ Großer Jubel brauste auf, als die neuesten Umfragewerte bekannt gegeben wurden. Das Meinungsforschungsinstitut Insa sieht die CDU bei 28 Prozent. Kramp-Karrenbauer warnte allerdings, Umfragen könnten täuschen. Sie weiß, wovon sie spricht: 2017 gewann sie überraschend die Landtagswahl im Saarland – entgegen allen Vorher­sagen.