Die Teilsperrung der Lesumbrücke ist ein Dauerthema. (Christian Walter)

Staus vor der Lesumbrücke, abgehängte Stadtteile, Zugausfälle. Die Nordbremer Verkehrsbilanz für die vergangenen vier Jahre ist gekennzeichnet durch eine lange Liste an Problemen – wobei die Teilsperrung der A 27-Brücke über die Lesum seit dem vergangenen Dezember eine Spitzenstellung ­einnimmt.

Letzter Sachstand dazu: Die Proben aus dem Stahl sind Anfang Februar genommen worden, die Ergebnisse dazu liegen inzwischen dem Amt für Straßen und Verkehr (ASV) vor. Das bestätigt Sprecher Martin Stellmann. Weil es sich um einen Berg an Zahlen handelt, werten die Ingenieure der Behörde die Ergebnisse jetzt aus, und das Amt will Mitte des Jahres Handlungsmöglichkeiten daraus aufzeigen. Wobei die Option Nummer eins – die Brücke hält – laut Stellmann eher unwahrscheinlich ist. Zur Diskussion stehen dann noch eine Ertüchtigung oder zur äußersten Not eine Behelfsbrücke. Die Planungsgesellschaft Deges ist im März beauftragt worden, parallel eine neue Brücke zu planen.

Grundsätzlich hat sich die Verkehrssituation vor der Brücke dem ASV zufolge normalisiert. Stellmann spricht von „wenigen Minuten Zeitverzug“, die Pendler verkraften müssen. Vorausgesetzt, in der Problemzone bleibt kein Auto liegen.

Die Lesumbrücke ist es aber nicht allein. Ein Dauerthema in Bremen-Nord in den vergangenen Jahren waren die Zugausfälle der Nordwestbahn. Ein Vertreter des Verkehrsunternehmens erklärte erst kürzlich vor dem gemeinsamen Ausschuss der drei Nordbremer Beiräte, 2017 habe die Nordwestbahn ein Konzept aufgelegt, um stabiler zu werden. Die massiven Ausfälle um und nach dem Jahreswechsel haben allerdings erneut für Kritik gesorgt. „Wir waren im vergangenen Jahr besser, als wir in diesem Jahr sind“, musste der Bahn-Mann einräumen.

Ist das Fahrrad eine Alternative? Immer wieder wird in Bremen-Nord der schlechte Zustand des Radwege-Netzes kritisiert. Bäume und Absperrbaken mitten auf dem Radweg, Schlaglöcher, ungeliebte Fahrradstreifen auf der Straße machen den Radfahrern das Leben schwer. Gleichzeitig wird über die Premium-Route gesprochen, die der Umweltsenator zwar für diese Legislaturperiode angekündigt hat, die es aber noch nicht gibt. Stattdessen wird auch unter Fahrradfahrern über die Frage diskutiert, was eigentlich wichtiger ist, der vernünftige Ausbau des regulären Radwege-Netzes oder die Rad-Schnellstraße? Antwort jüngst während einer Veranstaltung im Bürgerhaus: beides.

Mehr zum Thema Interview zum Verkehr „Im Klammergriff der 1960er-Jahre“ Die Verkehrspolitik in Bremen ist zurückhaltend und von Angst geprägt, mein Klaus Schäfer, ... mehr »

Zur Sache

Im Vorfeld der Bürgerschaftswahl lädt der WESER-KURIER zum Talk. An diesem Sonntag steht das Vegesacker Gustav-Heinemann-Bürgerhaus, Kirchheide 49, im Zeichen von Verkehr und Umwelt. Auf dem Podium sitzen Verkehrssenator Joachim Lohse (Grüne), Heiko Strohmann (CDU), Heike Sprehe (SPD), Klaus-Rainer Rupp (Linke) und Magnus Buhlert (FDP). Klaus Schäfer von der Hochschule Bremen ist als externer Experte eingeladen, die Moderation übernehmen die Redakteure Michael Brandt und Pascal Faltermann. Die Themen Bildung und Wissenschaft sind im Fokus des WK-Talks am 5. Mai im Hotel-Restaurant Zum Werdersee in Habenhausen. Los geht es jeweils um 11 Uhr, der Einlass beginnt um 10 Uhr. Rechtzeitiges Erscheinen ist ratsam, weil freie Platzwahl gilt. Bei Überfüllung kann der Einlass nicht garantiert werden. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.