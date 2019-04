„Ich frage mich ständig: Wie kann ich ein Thema auf fünf, sechs Worte herunterbrechen?“ FDP-Politikerin Lencke Steiner sieht sich als Verkäuferin. (Christina Kuhaupt)

Die Sache mit der Geduld, das ist etwas, sagt Lencke Steiner, daran hat sie sich auch nach vier Jahren in der Bürgerschaft noch nicht gewöhnt. Manchmal sitzt sie da und fragt sich: Warum dauert das alles so lange?

Steiner denkt dann an die Zeit in der Firma ihrer Familie. Dort hat sie entschieden und ein halbes Jahr später geschaut: War die Idee gut oder nicht? Jetzt höre sie zu einem Thema erstmal zig inhaltlich identische Reden, bevor überhaupt irgendetwas passiert. „Das kann schon nerven und langweilen“, sagt Steiner, „manchmal werde ich wahnsinnig, weil die Dinge in der Politik so lange dauern.“ Die Bremer FDP-Fraktion hat sie aufgebaut wie ein junges Unternehmen. Aus einem Parlament aber wird so schnell kein Start-up, auch dann nicht, wenn Lencke Steiner darin sitzt.

"Vor vier Jahren hatte ich null Ahnung von Politik"

Ihre politische Karriere wäre beinahe vorbei gewesen, bevor sie überhaupt begonnen hatte. In der Nacht bevor ihre Kandidatur verkündet werden soll, will Steiner hinschmeißen. Sie kann nicht einschlafen. Die Angst vor dem, was da wohl auf sie warten wird, hält sie wach. Um drei Uhr nachts schreibt sie Parteichef Lindner eine Nachricht. „Christian, ich schaffe es nicht.“ Eine Minute später antwortet er. „Wer bist du? Ein Abenteurer oder ein Beamter?“ Danach ist die Sache klar. Steiner sagt zu. Sie wird zum frischen Gesicht einer Partei, an deren Spitze nun lauter frische, makellose Gesichter stehen. Und rettet die siechende Bremer FDP vor der Bedeutungslosigkeit. 6,6 Prozent. Das beste Ergebnis seit Jahrzehnten bei einer Bürgerschaftswahl.

„Vor vier Jahren hatte ich null Ahnung von Politik“, sagt Steiner, „ich war 29, Quereinsteigerin und wusste nicht, was mich erwartet.“ Wenn man ihr zuhört, ahnt man, dass der Bremer Politikbetrieb anfangs eine ziemliche Zumutung für sie gewesen sein muss. Andersrum vermutlich genauso.

Steiner schillert wie kaum eine andere Person in der Bremer Politik, deren Vertreter oft damit auffallen, nicht auffallen zu wollen. Sie ist jünger, lauter, impulsiver. Und sie versteht Politik anders. In Anspielung auf die familieneigene Firma, die mit Kartons und Folien handelt, nannte die „FAZ“ Steiner mal „Verpackungskünstlerin“. Das Unternehmen hat Steiner inzwischen abgegeben, den Politikstil hat sie behalten.

Steiner sieht sich als Verkäuferin. So wie Firmengründer versucht haben, ihr als Jurorin in der Fernsehsendung „Die Höhle der Löwen“ Geschäftsideen anzupreisen, will Steiner Politik präsentieren. Sie sucht nach „Erlebnisräumen“. Wenn sie sich Gedanken zu einem Thema macht, denkt Steiner den Ort und das Ereignis, mit dem sie ihre Politik verkaufen kann, gleich mit.

Sie sagt es anders

So kommt es, dass sie vor Gründern in Großraumdiskotheken auftritt. Oder Live-Hacker und die Nationalmannschaft der Roboter-Fußballer einlädt, wenn die Partei über Digitalisierung und Cyber-Sicherheit spricht. Gerade hat die FDP eine Handynummer von Steiner veröffentlicht. Wähler können sie anrufen, ihr Nachrichten schreiben. Steiner ist eine Politikerin, der man zutraut, dass sie sich solche Marketing-Kampagnen selbst ausdenkt. Als Jugendliche hat sie sich nicht für Politik interessiert. Jetzt will sie auch die erreichen, deren Aufmerksamkeitsspanne nicht länger ist als ein Video auf Instagram. „Ich frage mich ständig: Wie kann ich ein Thema auf fünf, sechs Worte herunterbrechen?“

Ein Abend im Saal der Handwerkskammer. Im Publikum mittelalte Männer in Sakkos. Sie hören Politikern zu, die in cremefarbenen Sesseln sitzen und sich sehr einig darin sind, mal das Handwerk loben zu müssen, die Bedeutung für Bremen und überhaupt. Auch Steiner ist da. Sie sagt nichts grundsätzlich anderes als die anderen. Aber sie sagt es anders.

Sie fordert „eine Willkommenskultur für Unternehmen“. Und sagt: „Der Meister muss so viel wert sein wie ein Master.“ Ihr Wille zum Slogan kommt an. Immer wieder brandet Applaus auf, auch weil sie auf ihre Einzeiler persönliche Anekdoten folgen lässt. Sie fordert eine neue Verkehrspolitik in Bremen und erklärt das mit ihrem Arbeitsweg und den vielen Staus vor ihrer Haustür in der Überseestadt. Wer sie zu solchen Diskussionsveranstaltungen begleitet, hört Lencke Steiner oft über Lencke Steiner sprechen.

Die FDP will öffentliche Verkehrsmittel besser anbinden. Steiner sagt, sie hat noch 20 Minuten Fußweg vor sich, wenn sie in Borgfeld aus der Linie 4 steigt und zu ihrem Elternhaus möchte. Die FDP will Noten an Grundschulen wieder einführen. Steiner sagt, die drohende 5 in Mathe hat sie damals als Schülerin angespornt. Die FDP will, dass Bremen sicherer wird. Steiner sagt, sie fühlt sich manchmal unwohl, wenn sie abends durch die Stadt geht. Man müsste schon eine Weile suchen, um einen Punkt im Partei-Programm zu finden, zu dem es keine Steiner-Anekdote gibt.

Podiumsdiskussion am Gymnasium

Im Wahlkampfbüro an der Martinistraße stapeln sich die Plakate. Ein Bild zeigt eine lächelnde Steiner, wie sie sich durch die Haare fährt, die Augen geschlossen, Kopfhörer in den Ohren. Eines, wie Steiner vor Studenten gestikuliert. Ein anderes, wie Steiner auf ihr Handy schaut. Zwischen den Steiner-Motiven in schwarz-weiß sitzt eine angeschlagene Steiner. Sie nimmt Antibiotika, am Vorabend hatte sie noch Fieber, und nun soll sie erklären, wie viel Personalisierung gesund ist für eine Partei. Sie erzählt lieber, wie das ist, wenn die Leute nicht zwischen Politikerin und Privatperson trennen. „Seitdem ich Politikerin bin, werde ich mit unheimlich vielen Konventionen konfrontiert. Seitdem kommen ständig die Fragen: Darf sie das? Verhält sie sich angemessen?“

Ein Vormittag in Schwachhausen, Podiumsdiskussion am Hermann-Böse-Gymnasium. Draußen werden Flyer gegen die AfD verteilt. Drinnen sitzen Schüler unter Kronleuchtern und schmücken ihre Fragen an die Politiker mit Worten wie „Disparität“ oder „Dialektik“ aus. Es geht um Europa und die Klimakrise, die Jacobs University und einen möglichen Medizinstudiengang in Bremen.

Dann tritt ein Junge im Rollkragenpullover vors Mikrofon. Er fährt sich durch die zurückgelegten Haare und sagt: „Ich bin ein großer Fan von Ihnen, Frau Steiner.“ Einige Schüler kichern. Der Junge sagt, er würde nun gerne über Schuhe sprechen, über die Schuhe von Lencke Steiner. Genauer gesagt über das Paar, das sie gerade trägt. „Die Schuhe sind von Gucci. Und der Gürtel, einen Moment, warten Sie kurz, das müsste doch Hermès sein. Ich frage mich: Was für Werte wollen Sie damit vermitteln?“ Die Schüler sind noch damit beschäftigt, Beifall zu klatschen, als Steiner erklärt, dass Kleidung etwas Persönliches ist, nichts, woran man die Werte einer Politikerin festmachen sollte. Doch ihr Einwand geht in der allgemeinen Aufregung unter.

Als man Steiner eine Woche später darauf anspricht, ärgert sie sich noch immer über den Schüler und die Gucci-Frage. Sie hat geahnt, dass sie sich dazu äußern soll. Also erzählt sie eine dieser Steiner-Anekdoten: „Früher war ich in meiner Stammdiskothek die Einzige, die den Klomann mit Küsschen begrüßt hat. Das ist eine Haltungsfrage. Es spielt für mich keine Rolle, welche Position jemand hat, woher er kommt oder was er trägt.“

"Ich werde mich nicht verstellen"

Steiner will das noch etwas erklären und berichtet von einer Taxifahrt, die zweite Anekdote. Sie soll im Frankfurter Umland eine Rede vor Bankern halten. Ihr Fahrer sammelt sie am Flughafen ein. Sie verfahren sich, landen am Rand eines Waldstücks, als der Fahrer von schweren Zeiten erzählt. Firma pleite, Frau weg, er schwer krank. Alles überstanden, sagt der Fahrer, und zückt einen Zettel aus dem Handschuhfach. Darauf zehn Punkte, handgeschrieben: Freunde anrufen, einmal am Tag den Lieblingssong laut aufdrehen, simple Sachen. Seine Anleitung zum Glücklichsein. Sie habe vom Taxifahrer mehr gelernt als später am Abend von den Vorstandsvorsitzenden, sagt Steiner. „Ich mache keine Unterschiede zwischen Menschen.“

Die Deutschen, und da ist sie wieder bei den Gucci-Schuhen, seien da oft anders. Steiner möchte nun etwas über „diesen typisch deutschen Sozialneid“ sagen. Also, Anekdote Nummer drei: Wenn sie mit ihrem BMW 650i Cabriolet – „450 PS, ordentlich Bums“ – durch Gröpelingen fahre und der Motor aufheule, „dann feiern mich die migrantischen Jungs richtig ab. Die haben noch den Drive, die wollen auch so einen Wagen und gönnen einem das. Wer meckert? Die deutschen Jugendlichen.“ Sie fährt das Cabrio trotzdem. Auch die Gucci-Schuhe wird sie weiter tragen, sagt Steiner, egal wie viele Leute sie noch darauf ansprechen. „Ich werde mich nicht verstellen. Das sehe ich nicht ein.“

Vor vier Jahren bescheinigte ihr „Die Zeit“ einen „Wahlkampf zwischen Nahbarkeit und Naivität“. Wenn Steiner im Gespräch das Jugendwort „Babo“ sinngemäß für Chef verwendet oder etwas „total mega“ findet, kann man das vielleicht ein bisschen berufsjugendlich finden, naiv ist es aber nicht. Steiner kennt ihren Stil, und sie weiß um die Wirkung. Sie sagt: „Ich kann Shitstorms aushalten.“ Zuletzt musste sie das im Januar.

Am Morgen nach dem Angriff auf AfD-Chef Frank Magnitz verwischt Steiner kurz die Grenzen zwischen Privatperson und Politikerin. Sie postet ein Video auf ihrem Facebook-Kanal. Steiner sagt in die Kamera, sie habe „null geschlafen“. Dann erzählt sie sechs Minuten lang, wie sehr sie die Attacke gegen Magnitz geschockt hat. Schließlich drohe man auch ihr in Mails und Kommentarspalten Gewalt an. Während sie das sagt, liegt Steiner im Bett und umschlingt ihre Decke. „Es war ein Fehler, das so zu machen“, sagt sie heute, „im Nachhinein kann ich die negativen Reaktionen verstehen. In dem Moment war ich so aufgewühlt, dass ich nicht nachgedacht habe.“

In der Politik wird aus Fehlern Kapital geschlagen, deshalb räumt sie keiner ein, sagt Steiner. „Wann hört man mal, dass ein Politiker sagt: ,Blöd gelaufen, ich habe mich geirrt.' Das gibt es viel zu selten.“ Steiner sagt, sie habe kein Problem damit, zu Fehlern zu stehen. Sie hat das Video nicht gelöscht. Es ist noch online.

