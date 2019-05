Nach 18 Uhr: FDP-Spitzenkandidatin Lencke Steiner jubelt mit den Gästen auf der Wahlparty der Liberalen im Schuppen 2. (Bernd Kramer)

Als Lencke Steiner kurz nach der 18-Uhr-Prognose auf die Bühne stieg, war die FDP-Welt wieder in Ordnung. Die Umfragen in den letzten Wochen vor der Bürgerschaftswahl hätten sie aus Sicht der Bremer Liberalen aus den Angeln heben können. Danach hätte es sein können, dass die Partei an der Fünf-Prozent-Hürde scheitert. „Ich freue mich total. Wer hätte das gedacht, das ist der absolute Wahnsinn“, rief die Spitzenkandidaten den Gästen auf der FDP-Wahlparty im Schuppen 2 zu. „Wir haben etwas Historisches geschafft. Nach 25 Jahren sind wir das erste Mal in die Bürgerschaft wiedergewählt worden. Wir Liberalen verdienen einen festen Platz in der Gesellschaft. Bremen hat Besseres verdient.“

Wenige Minuten zuvor war die Stimmung auf der Wahlparty noch deutlich verhaltener. Die Liegestühle am Rand der Bühne blieben – zumindest bis 18 Uhr – leer. Und auch, wenn niemand so recht daran glauben wollte, dass die FDP den erneuten Einzug in die Bürgerschaft nicht schaffen könnte, drehten sich die Gespräche an den Stehtischen dennoch darum. Und so manches mit einer ordentlichen Portion Galgenhumor: „Na, das werden heute acht Prozent, oder? - „Ne, Quatsch, zehn“, scherzten zwei Partygäste. „Wird schon gut gehen.“

Johannes Wicht hat nie daran gezweifelt, wie er betont. In den „schwierigen“ letzten Wochen habe er für seine Partei Wahlkampf auf der Straße gemacht: „Die Umfragen, bei denen wir um die fünf Prozent lagen, haben bei vielen Wählern noch einmal einen richtigen Motivationsschub ausgelöst. Das haben wir bei jedem einzelnen Termin so erlebt. Bei Stammwählern, aber auch bei denen, die sich noch nicht ganz sicher waren.“ Ob die Wähler weniger Steiner und dafür mehr Inhalt erwartet hätten? „Das glaube ich nicht. Die Inhalte haben wir präsentiert, allen voran Lencke Steiner.“

"Ich bin so aufgeregt"

Wie die Kampagne der Liberalen war auch die Wahlparty zu hundert Prozent auf die Spitzenkandidatin zugeschnitten: Lencke-Steiner-Plakate an den Wänden, Getränkedosen mit Lencke-Steiner-Konterfei auf den Tischen, Lencke Steiner überlebensgroß als Bühnenkulisse. Lencke Steiner omnipräsent. Die 33-Jährige ist das Gesicht der FDP. Sie steht bei den FDP-Mitgliedern für den Erfolg der Liberalen, für den Einzug in die Bürgerschaft. Im Falle eines Misserfolgs hätte sie aber auch für diesen gestanden, befürchteten einige der Wahlgäste.

„Das hätte uns nicht gut getan, auch wenn vor allem der Zweikampf zwischen CDU und SPD verantwortlich dafür gewesen wäre“, sagte einer. „Dann hätte es eine Debatte gegeben, die sich an Lencke Steiner festgemacht hätte.“ Als die Spitzenkandidatin kurz vor der Prognose mit ihrem Fraktionsvize Magnus Buhlert auf der Wahlparty erschien, wirkte sie angespannt. „Ich bin so aufgeregt“, sagte die 33-Jährige.

Ein Stockwerk höher hatten Steiner, Buhlert und Parteichef Hauke Hilz ein letztes Mal vor der 18-Uhr-Prognose getagt. Und dabei sicherlich auch Szenarien und Statements für den Fall besprochen, dass der Balken die fünf Prozent nicht erreichen sollte. Parteichef Hilz fuhr im Anschluss in die Bürgerschaft, um vor den Medien dort die Prognose-Ergebnisse zu kommentieren. Steiner kletterte im Schuppen 2 auf die Bühne. „Leute, die Runde Getränke geht auf mich“, rief sie zu den Gästen in den Liegestühlen.

