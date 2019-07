Die Linken kommen am Donnerstag, 4. Juli, zu ihrem zweiten Sonderparteitag nach der Bürgerschaftswahl zusammen. (Karsten Klama)

Die Delegierten der Bremer Linken besprechen an diesem Donnerstagabend im Konsul-Hackfeld-Haus, ob sie dem mit SPD und Grünen ausgehandelten Koalitionsvertrag zustimmen oder nicht. Der Sonderparteitag wird voraussichtlich gegen 21.30 Uhr eine Entscheidung treffen. Bei einem „Ja“ müssen in den kommenden Tagen aber erst noch alle rund 620 Mitglieder befragt werden, erst ihre Entscheidung ist bindend. Die Mitglieder sollen bis zum 22. Juli abstimmen. SPD und Grüne beraten am Sonnabend, 6. Juli, auf Parteitagen über die Regierungsgrundlage. Bei ihnen sind keine Mitgliederentscheide vorgesehen.

Erwartet wird, dass die Delegierten der Linken dem Koalitionsvertrag zustimmen. Es gibt innerhalb der Partei allerdings auch Kritik an den im Vertrag festgehaltenen Positionen, unter anderem wegen der bislang fehlenden Angaben zur Finanzierung. Besonders Mitglieder aus dem einer Regierungsbeteiligung traditionell kritisch gegenüberstehenden Ortsverband Links der Weser hatten sich ablehnend geäußert, darunter auch der ehemalige Fraktionsvorsitzende Peter Erlanson in einem Interview mit der Tageszeitung „taz“.

Außerdem werden die Delegierten darüber entscheiden, ob sie wie vom Landesvorstand vorgeschlagen die Fraktionsvorsitzende Kristina Vogt als Kandidatin für das Amt der Wirtschaftsenatorin und Claudia Bernhardt als künftige Chefin des Gesundheitsressorts nominieren.