"Das ist doch mal eine Nachricht": Sofia Leonidakis über das Umfrage-Ergebnis für die Linkspartei in Bremen (Christina Kuhaupt)

Die Reaktionen auf die Infratest-Dimap-Meinungsumfrage ließen nicht lange auf sich warten: Nur etwa eineinhalb Stunden nach der Veröffentlichung freuten sich vor allem Politiker der Linkspartei über ihren Zugewinn an Stimmen. Vertreter von CDU, Grüne und FDP äußerten sich zuversichtlich.

Die Bremer Bundestagsabgeordnete Doris Achelwilm (Linke) schrieb auf Twitter "Gute Nachrichten aus Bremen am 1. Mai" und setzte einen Smiley hinzu. Ihre Parteikollegin Sofia Leonidakis äußerte sich ähnlich. Die Bürgerschaftsabgeordnete schrieb: "Das ist doch mal ne Nachricht zum Tag der Arbeit."

Der Umfrage im Auftrag des WESER-KURIER zufolge kommt die Linke derzeit auf 15 Prozent in Bremen, was ein Plus von 5,5 Prozentpunkten im Vergleich zum Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2015 ergibt. Die SPD ist der repräsentativen Umfrage zufolge auf 26 Prozent abgesackt (minus sieben Punkte), die Grünen verlieren einen Punkt und landen bei 14 Prozent (alle Ergebnisse lesen Sie hier).

Der CDU-Bürgerschaftsabgeordnete Claas Rohmeyer, dessen Partei nur leicht zulegen konnte auf 24 Prozent (Wahlergebnis 2015: 22,4 Prozent), twitterte: "Noch viel zutun". Auch der offizielle Account der CDU Bremen verbreitet Optimismus und schreibt: "Das nehmen wir als Ansporn!"

Die FDP-Fraktionsvorsitzende Lencke Steiner gibt sich ebenfalls motiviert durch die Umfrageergebnisse. "Da geht was! Unser Ziel bleibt ein zweistelliges Ergebnis", schreibt sie. Ihre Partei landet unverändert bei sieben Prozent und kann demnach bislang keine Stimmen hinzugewinnen.

Vertreter der SPD haben sich bislang in den sozialen Netzwerken noch nicht zu Wort gemeldet. Von den Grünen äußerte sich Björn Fecker, stellvertretender Fraktionsvorsitzender in der Bremischen Bürgerschaft. Er rief zu Gelassenheit auf: "Ruhig bleiben, bis zur Wahl ist es noch ein ganzes Jahr." Der Zwischenstand der Grünen sei eine gute Grundlage für den bevorstehenden Wahlkampf. "Platz 3 werden wir Grüne nicht kampflos abgeben", schrieb Fecker. (cah)

++ Dieser Artikel wurde zuletzt aktualisiert um 14.37 Uhr. ++