Maike Schaefer und Karoline Linnert wollen die Spitzenkandidatur bei den Grünen (Christina Kuhaupt / Frank Thomas Koch)

Finanzsenatorin Karoline Linnert und Fraktionschefin Maike Schaefer wollen die Bremer Grünen in die Bürgerschaftswahl 2019 führen. Beide Politikerinnen bewarben sich für die Spitzenkandidaten-Urwahl, die die Grünen im kleinsten Bundesland erstmals in ihrer Geschichte abhalten werden. Am Mittwoch werden sich die beiden Kandidatinnen den Parteimitgliedern vorstellen.

Danach können diese bis zum 16. September für eine der beiden Frauen votieren. Die Entscheidung über die Listenplatzvergabe treffen die Grünen am 8. Dezember. Zu der Urwahl war es gekommen, nachdem es Kritik aus der Basis am Landesvorstand gegeben hatte, der zuvor eine Frauentroika aus Linnert, Schaefer und Sozialsenatorin Anja Stahmann als Spitzenteam festgelegt hatte.

Termin der Bürgerschaftswahl ist der 26. Mai 2019. Bei der Bürgerschaftswahl im Jahr 2015 holten die Grünen 15,1 Prozent.