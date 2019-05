Die Plätze in der Bremischen Bürgerschaft werden neu verteilt. Die Wahllokale haben noch bis 18 Uhr geöffnet. (Carmen Jaspersen/dpa)

An diesem Sonntag wird in Bremen gewählt. Insgesamt stehen vier Abstimmungen an: für die Bürgerschaftswahl, den Volksentscheid zur Bebauung der Galopprennbahn, die Beirats- und die Europawahl.

Wir berichten im Liveblog von der Stimmabgabe der Spitzenkandidaten, über die einzelnen Wahlpartys, bis hin zu den ersten Ergebnissen.

Falls Ihnen der Liveblog nicht vollständig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.