Bremen hat gewählt: Am Sonntag standen vier Abstimmungen an: für die Bürgerschaftswahl, den Volksentscheid zur Bebauung der Galopprennbahn, die Beirats- und die Europawahl. Den ersten Prognosen zufolge liegt die CDU um Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder vor der SPD. Damit könnte die CDU erstmals seit mehr als 70 Jahren stärkste Kraft in der Bremer Bürgerschaft werden.

Das Interesse an der Bürgerschaftswahl scheint gestiegen zu sein. Bereits gegen Mittag deutete sich eine höhere Wahlbeteiligung als vor vier Jahren an.

Wir berichten im Liveblog von den Wahlen.

Falls Ihnen der Liveblog nicht vollständig angezeigt wird, klicken Sie bitte hier.