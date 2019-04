An diesem Sonntag wird im Bürgerhaus Hemelingen darüber diskutiert, wohin sich die Politik entwickelt. (Frank Thomas Koch)

Am Sonntag, 7. April, geht es in einer Generaldebatte im Bürgerhaus Hemelingen, Godehardstraße 4, darum, wohin sich Politik entwickelt. Es diskutieren: Maike Schaefer (Grüne), Andreas Bovenschulte (SPD), Kristina Vogt (Linke), Lencke Steiner (FDP), Jens Eckhoff (CDU) sowie Frank Magnitz (AFD). Als externer Experte unterstützt Andreas Klee vom Institut für Politikwissenschaften an der Uni Bremen die beiden Moderatoren Marcel Auermann, stellvertretender Chefredakteur des WESER-KURIER, und Maren Beneke, stellvertretende Ressortleiterin des Lokal-Ressorts, beim Talken.

