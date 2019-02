Hinrich Lührssen arbeitete unter anderem für Radio Bremen. Er trat im August 2018 in die AfD ein. (Frank Thomas Koch)

Hinrich Lührssen könnte die Bürger in Wut (BIW) als Spitzenkandidat in den Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl im Mai führen. Das berichtet buten un binnen unter Berufung auf den BIW-Vorstand. Demnach habe die Wählervereinigung am Dienstag mitgeteilt, dass der Vorstand Lührssen am Samstag als Spitzenkandidat vorschlagen will.

"Ich habe mich sehr über das Angebot der BIW gefreut", sagte Lührssen auf der Pressekonferenz. Bremen brauche eine konservative Partei, weil die CDU diesen Bereich nicht mehr abdecke, schreibt buten un binnen.

Lührssen war vor kurzem aus der AfD ausgetreten, nachdem er es sich erfolglos als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl beworben hatte. Der Landesvorsitzende, Frank Magnitz, bekleidet diese Position. (jfj)