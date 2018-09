Maike Schaefer hat die Urwahl der Bremer Grünen gegen Karoline Linnert gewonnen. (Carmen Jaspersen/dpa)

Maike Schaefer ist neue Spitzenkandidatin der Grünen in Bremen. In einer Urwahl aller Mitglieder der Partei hat sich die Fraktionsvorsitzende gegen Finanzsenatorin und Bürgermeisterin Karoline Linnert durchgesetzt. Schaefer führt die Grünen damit in den Wahlkampf für die Bürgerschaftswahl am 26. Mai kommenden Jahres. Sie bekam nach Angaben des Landesverbandes der Grünen 53,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Linnert erreichte einen Anteil von 46,1 Prozent. Von den 722 Parteimitgliedern hatten sich 456 an der Abstimmung beteiligt. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 63,2 Prozent.

Linnert hatte vor der Urwahl angekündigt, bei einer Niederlage gegen Schaefer nicht wieder für die Bürgerschaftswahl zu kandidieren. Ihre politische Karriere, in der sie viermal hintereinander auf Platz eins der grünen Wahlliste stand, wäre damit zumindest auf diesem Feld zu Ende.