CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder. (Christina Kuhaupt)

Der CDU-Spitzenkandidat für die Bremer Landtagswahl 2019, Carsten Meyer-Heder, will das Leistungsprinzip in den Schulen grundsätzlich etablieren. "Ich halte ein Benotungssystem für richtig", sagte der Unternehmer der "Nordsee-Zeitung" (Samstag). "Ich glaube, dass es gut ist für Schüler zu wissen, wo sie stehen."

Bremen verzichtet wie viele andere Bundesländer in der Grundschule auf klassische Schulnoten und schreibt stattdessen Lernentwicklungsberichte für die Kinder. Auch einige weiterführende Schulen verzichten im kleinsten Bundesland bis zur achten Jahrgangsstufe auf Notenzeugnisse. Sie verteilen stattdessen Entwicklungsberichte oder andere schriftliche Leistungsrückmeldungen.

Meyer-Heder, der selbst ein behindertes Kind hat, sprach sich in dem Interview auch gegen eine Inklusionspflicht aus. Die Schulen sollten in dieser Frage mehr Autonomie bekommen, forderte er. "Meine Tochter mit normalem Matheunterricht zu beschulen, macht keinen Sinn, das bringt ihr nichts, das weiß ich nun aus eigener Anschauung", berichtete er über seine Tochter mit Down-Syndrom. Damit Inklusion funktioniere, bräuchte es weit über 100 zusätzliche Fachkräfte, also Sonderpädagogen und Assistenzen. (dpa)