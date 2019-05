"Fühlen Sie sich eher auf der Gewinner- oder eher auf der Verliererseite?" Diese Frage hat Infratest-Dimap im Auftrag von Radio Bremen 1000 Einwohnern im Bundesland Bremen gestellt. (Julian Stratenschulte/dpa)

Im Auftrag von Radio Bremen hat Infratest-Dimap im Vorfeld der Bürgerschaftswahl das persönliche Befinden der Menschen in Bremen und Bremerhaven erkundet. "Fühlen Sie sich eher auf der Gewinner- oder eher auf der Verliererseite?" Diese Frage wurde 1000 Einwohnern im Bundesland gestellt.

Das Regionalmagazin "buten und binnen" stellt die Ergebnisse jetzt im Internet vor. Bezogen auf das Land Bremen gaben demnach 60 Prozent der Befragten an, sich eher als Gewinner zu fühlen - ein Anstieg im Vergleich zur Befragung von 2011 um 19 Prozentpunkte. Auf der Verliererseite verorteten sich nach Angaben von Radio Bremen 19 Prozent der Befragten, eine Abnahme um 21 Prozentpunkte im Vergleich zu 2011. Der Rest der Befragten machte keine Aussage oder gab an, keine Angabe machen zu können.

75 Prozent der Grünen-Anhänger, 72 Prozent der CDU-Anhänger, 65 Prozent der FDP-Anhänger und 60 Prozent der SPD-Anhänger sehen sich eher auf der Gewinnerseite, teilt Radio Bremen weiter mit.

Anders sieht es bei der AfD aus, hier gaben 46 Prozent an, sich eher als Verlierer zu fühlen und nur 41 Prozent eher als Gewinner. Bei den Anhängern der Linken fällt der Anteil der gefühlten Verlierer mit 47 Prozent ebenfalls recht hoch aus.

In der Stadt Bremen gaben 63 Prozent der Befragten an, sich eher als Gewinner zu fühlen. In Bremerhaven waren es nur 51 Prozent.