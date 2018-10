Einstimmiges Votum

Meyer-Heder ist Listenführer der CDU Bremen

Jürgen Theiner

Carsten Meyer-Heder soll die Bremer Christdemokraten in die Bürgerschaftswahl 2019 führen. Die Delegierten aus der Stadt Bremen haben ihn am Samstag einstimmig an die Spitze ihrer Liste gewählt.