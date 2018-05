Landesparteitag in Bremen

Meyer-Heder mit 98,5 Prozent zum CDU-Spitzenkandidaten gewählt

Jürgen Theiner

Die Bremer CDU zieht mit Carsten Meyer-Heder an der Spitze in den Bürgerschaftswahlkampf 2019. Der Landesparteitag wählte ihn am Sonnabend fast einstimmig.