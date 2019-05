Carsten Meyer-Heder liegt bei den Personenstimmen derzeit deutlich vor Carsten Sieling. (MICHAEL KAPPELER/dpa)

CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder hat im persönlichen Direktvergleich mit SPD-Bürgermeister Carsten Sieling offenbar die Nase vorn. Nach der Auszählung von etwa einem Viertel aller abgegeben Stimmen in der Stadt Bremen liegt Meyer-Heder bei den Personenstimmen deutlich vor Sieling. Stand 14 Uhr hatte Sieling 16.601 Stimmen, sein Herausforderer 25.137 Stimmen. Dieser deutliche Vorsprung des CDU-Bürgermeisterkandidaten steht im Widerspruch zu Vorwahlbefragungen, die Sieling stets einen Popularitätsvorsprung vor Meyer-Heder bescheinigten. Sollte sich der Stimmungsumschwung in der Bürgermeisterfrage in der Endabrechnung bestätigen, würde die CDU dieses Argument sicher auch in den anstehenden Sondierungsgesprächen mit den Grünen ins Feld führen. Die Christdemokraten hoffen auf die Bildung einer Jamaika-Koalition mit Grünen und Freien Demokraten.

