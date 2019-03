Carsten Meyer-Heder will dafür sorgen, dass Bremen im bundesweiten Vergleich auch mal Ranglisten anführt. (Christina Kuhaupt)

Der Bürgermeisterkandidat der Bremer CDU, Carsten Meyer-Heder, hat seinen Anspruch bekräftigt, nach der Bürgerschaftswahl am 26. Mai die Regierung zu führen. Er wolle dafür sorgen, dass Bremen im bundesweiten Vergleich auch mal Ranglisten anführt, statt Schlusslicht zu sein. Das gelte insbesondere für die Bildung, die künftig den höchsten Stellenwert genießen müsse. Wenn Bremer Neuntklässler derzeit in Deutsch so weit seien wie sächsische Kinder in Klasse neun, "dann ist das nicht nur eine Sache des Rankings", sagte Meyer-Heder. Durch solche Missstände würden ganz konkret die Zukunftschancen Bremer Jugendlicher geschmälert.

Meyer-Heder warf dem Senat auch vor, durch eine verfehlte Baupolitik viele Familien "ins Umland vertrieben" zu haben. Über viele Jahre sei die Landesregierung bei der Schaffung neuen Wohnraums dem Bedarf nicht hinterhergekommen. Nun, kurz vor der Wahl, wolle Rot-Grün mit Brachialgewalt Versäumtes nachholen, indem eine Bebauung der früheren Galopprennbahn durchgepeitscht werde. Das sei nicht sein Stil, sagte Meyer-Heder. Als Bürgermeister werde er "nicht von oben herab" regieren, sondern bei Entscheidungen auf die Meinung der Menschen Rücksicht nehmen.

In der Finanzpolitik trat der Spitzenkandidat dem Eindruck entgegen, eine Kehrtwende vollzogen zu haben. Meyer-Heder bezog sich damit auf sein Abrücken von der bisherigen CDU-Position, Bremen müsse ab 2020 jährlich 400 Millionen Euro Altschulden tilgen. Es könne zeitweilig auch weniger sein, um wichtige Zukunftsinvestitionen zu ermöglichen, sagte Meyer-Heder. Das sei keine Kehrtwende, sondern eine Flexibilisierung der bisherigen Linie.