Carsten Meyer-Heder. (Frank Thomas Koch)

Der CDU-Bewerber für das Bürgermeisteramt, Carsten Meyer-Heder, wird sich um den Landesvorsitz seiner Partei bewerben. Er strebt damit die Nachfolge von Jörg Kastendiek an, der vor wenigen Wochen verstorben war. „Ich will Verantwortung in der CDU Bremen übernehmen und etwas von dem Vertrauen zurückgeben, das Sie, liebe Parteimitglieder, aber auch die Wählerinnen und Wähler in mich gesetzt haben“, schreibt Meyer-Heder in einem Brief an die Basis, der dem WESER-KURIER vorliegt. Und weiter: „Wir haben uns mit einem ungewöhnlichen und modernen Wahlkampf auch als Partei selbst auf den Weg in die Zukunft gemacht und für einen neuen Politikstil entschieden. Das will ich gerne mit Ihnen fortsetzen.“ Deshalb werde er auf dem nächsten CDU-Landesparteitag für den Vorsitz antreten.