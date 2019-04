Der Vizevorsitzende der Bundes-FDP, Wolfgang Kubicki, beim Auftakt seiner Partei in den Bremer Wahlkampf. (Karsten Klama)

Bremen. Sie hätten auch gegeneinander antreten können, König Fußball und die Lencke Steiner, die Spitzenkandidatin der FDP bei der Bürgerschaftswahl am 26. Mai. Aber Steiner wäre nicht Steiner, hätte sie nicht versucht, die zeitliche Nähe des Werder-Spiels gegen den FC Bayern zu ihrem Wahlkampfauftakt in einen Spielvorteil für ihre Partei zu verwandeln: Die Bremer Freidemokraten ließen am Mittwoch Plakate mit dem Spruch „Noch nie dagewesen: 90 Minuten, in denen Rot-Grün ganz Bremen bewegt“ durch die Stadt kurven und wünschten im Untertitel: „Viel Glück gegen die Bayern, liebe Werderaner!“ Wenige Stunden vor dem Anpfiff im Weserstadion stößt die FDP in Sebaldsbrück in die selbst sogenannte „heiße Phase“ des Wahlkampfs vor.

„Es geht um Euch“, unter diesem Slogan hat die FDP vier programmatische Eckpfeiler gesetzt, die Lencke Steiner im Atlantic Hotel an der Rennbahn noch einmal ins liberale Licht rückt: „Ich will die beste Bildung, eine Willkommenskultur für Unternehmen, fließenden Verkehr und mehr Sicherheit“, lautet die Kurzformel des Programms. Die 33-Jährige versucht, auf den Punkt zu kommen. Und die FDP duzt das Wahlvolk weiter: „Das wollt Ihr auch?“, lautet die ebenso vertrauliche wie rhetorische Frage, gefolgt von einer Forderung: „Helft dabei mit, unser Land vom Schlusslicht an die Spitze der Bundesländer zu bringen. Es geht um Euch.“ Und: „Bei der Bürgerschaftswahl geht es nicht nur um unser Land, es geht um Euch und Eure Zukunft!“

Zur Einführung ergreift der stellvertretende Partei-Bundesvorsitzende und Vizepräsident des Bundestages, Wolfgang Kubicki, das Wort. Er gemahnt daran, den Gedanken an ein „vereintes Europa mit vereinten Werten“ hochzuhalten. Die FDP-Kandidatin zur EU-Wahl, Zsuzsa Breier, ist später auf der Bühne zu sehen. Vor vier Jahren hatte die Partei 6,6 Prozent der Stimmen erhalten, diesmal könnten es laut Voraussagen sieben Prozent werden. Dank der Spitzenkandidatin, sie ist nachgerade das Gesicht der Partei. Kein Plakat ohne Steiners Konterfei. Kubicki setzt auf „mindestens zehn Prozent diesmal“ und erntet Applaus – wie für sein Kompliment an die Spitzenkandidatin: „Bremen braucht eine Chance, Lencke ist eine Chance.“

Dann ist Steiner an der Reihe. Kaum anderthalb Stunden hat sich die FDP gegeben, um über ihren Kampf um die Wahl in Bremen zu sprechen. Die Wahl des Versammlungsorts mit Blick auf die ehemalige Galopprennbahn ist so etwas wie ein Statement: Die FDP will lieber „schöne Hochhäuser“ in der Osterholzer Feldmark als gemischte Wohnformen auf dem Rennareal. „Warum sollte dies nicht der neue Bürgerpark der Vahr werden?“

„In Bremen läuft es, aber wir wollen auch fahren können“ – noch ein Slogan. Es geht um Verkehr und, das sagt die FDP ganz deutlich, Bremen als Autostadt, „gleichberechtigt“ mit öffentlichem Personennahverkehr (ÖPNV), Fuß- und Fahrradverkehr. Der Verkehr müsse „im Sinne der Umwelt und der Wirtschaft“ fließen. „Um unsere Mobilität umweltschonend, leise und bezahlbar zu machen, setzen wir auf intelligente Vernetzung der Verkehrsträger“, bleibt Steiner nah am Text der neuesten FDP-Broschüren. Bremen und Bremerhaven sollen „besser und häufiger über die Schiene“ verbunden werden. Die Universität soll einen Bahnhof erhalten. In der Seestadt will die FDP den Speckenbütteler und den Columbusbahnhof reaktivieren. „Wir unterstützen den Vorschlag der Handelskammer, im Innenstadtbereich den ÖPNV kostenfrei zu stellen.“ Und: „Wir wollen den Investitionsstau am Flughafen endlich auflösen.“ Beim Thema Sicherheit geht die FDP davon aus, dass Menschen sich „in manchen Straßen“ nachts unsicher fühlten: „Sie müssen mit Anmachen, Pöbeleien oder sogar Übergriffen rechnen.“ Mehr Licht, mehr Kameras und vor allem mehr Polizisten (2900 in Bremen, 540 in Bremerhaven) lautet die Forderung. Einschließlich besserer Ausstattung: „Das hilft im Kampf gegen kriminelle Clans, Verbrecherbanden und Hacker.“

In Sachen Bildung steht fest: „Beste Kitas sind die Basis für unseren Zwei-Städte-Staat.“ Es müsse einfacher werden, eine Kindertagesstätte zu gründen, um für ausreichend Plätze zu sorgen. „Höhere Leistungen an unseren Schulen“ seien unerlässlich. Die FDP fordert eine „staatliche Ausbildungsfähigkeitsgarantie“. Den Klimaschutz könne ein neues Bremer Nachhaltigkeitsressort voranbringen. Die Wirtschaft, Säule vier im Programm und zugleich Heimspielbasis der Freien Demokraten, soll mit schnellem Internet boomen: „Digitalisierung kann Bremens Jobturbo werden und für mehr Start-Ups und Arbeitsplätze sorgen.“ Die Verwaltung müsse digitaler werden. Auch Kitas seien ein Wirtschaftsfaktor – als „Schlüssel für mehr Beschäftigung“.

Fragen zum Programm beantwortet die FDP in den letzten Wochen vor der Wahl an Straßenständen. Mittwochabend bleibt es bei der Kurzversion, der Wahlkampfauftakt geht ohne Spielzeitverlängerung zu Ende. Rechtzeitig, um das Station oder wenigstens den nächsten Fernseher rechtzeitig zum Anpfiff zu erreichen. Lencke Steiner findet sogar noch Gelegenheit, von mehr als 300 Anrufen zu berichten, die sie bekommen habe, seit sie ihre Handynummer veröffentlicht hat. Abgesehen von einem „Online-Heiratsantrag“ seien das „alles in der Sache Interessierte“ gewesen, denen sie habe vermitteln können: „Wir sind keine Klientel-Partei.“