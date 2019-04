Bremen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Noch 50 Tage: Alles rund um die Bürgerschaftswahl 2019

Am 26. Mai sind die Bremer Bürgerinnen und Bürger ein neues Parlament in die Bürgerschaft zu wählen. In den kommenden 50 Tagen bis zur Wahl finden Sie hier alle aktuellen Informationen.