Lieferten sich einen offenen Schlagabtausch: Die Teilnehmer des zweiten Wahltalks in der Bremer Neustadt. (Frank Thomas Koch)

Arbeit und Soziales gehören neben Bildung und Wohnungsbau zu den wichtigen Wahlkampfthemen in Bremen - das ließ am Sonntag für den WK-Talk zur Bürgerschaftswahl eine muntere Diskussion zwischen den Parteien erwarten. Tatsächlich ging es kontrovers zu im Karton, wie der Neustädter Veranstaltungssaal in der Alten Schnapsfabrik heißt: Wirtschafts- und Arbeitssenator Martin Günthner (SPD), Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne), Sigrid Grönert (CDU), Birgit Bergmann (FDP) und Miriam Strunge (Linke) schenkten sich nichts. Die Meinungen über den Erfolg des rot-grünen Senats gerade in der Arbeitsmarktpolitik und bei der Schaffung von Ausbildungsplätzen gingen weit auseinander. Trotz guter Konjunktur liegt die Arbeitslosenquote im kleinsten Bundesland bei knapp zehn Prozent (9,2 Prozent in der Stadt Bremen, 12,5 Prozent in Bremerhaven). Das ist zwar geringfügig besser als vor einem Jahr, aber Bremen bleibt Schlusslicht in Deutschland sogar hinter Berlin, wie die Sprecherinnen von CDU und Linken hervorhoben. Martin Günther meinte, in Bremen und Bremerhaven gebe es eine positive Entwicklung beim Zuwachs von Arbeitsplätzen. In Bremerhaven werde der niedrigste Stand der Arbeitslosigkeit seit Anfang der 80er-Jahre verzeichnet.