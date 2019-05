Wer koaliert mit wem? (Ole Spata/dpa)

Nach der Bürgerschaftswahl wird es noch in dieser Woche zu ersten Sondierungsgesprächen zwischen den Parteien kommen, um die Chancen für eine Regierungsbildung auszuloten. Für Mittwoch ist ein erstes Treffen zwischen Vertretern von CDU und Grünen anberaumt, in der zweiten Wochenhälfte werden dann voraussichtlich Sozialdemokraten und Grüne zusammentreffen. Entsprechende Ankündigungen machten die Landesspitzen der Parteien am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz. Grünen-Landeschef Hermann Kuhn ließ dabei keine Vorliebe für eine rot-rot-grüne oder auch eine Jamaika-Koalition erkennen. Doch schon der Umstand, dass Kuhn die Ernsthaftigkeit der anstehenden Gespräche mit der CDU unterstrich, ließ aufhorchen. Die Grünen würden sich bei ihren Sondierungen „nicht am Wahl-O-Mat“ orientieren, sagte Kuhn. Gemeint war, dass Koalitionspräferenzen, die sich durch Programmvergleiche in diesem viel genutzten Internet-Wahlratgeber ergeben, für die Grünen nicht maßgebend seien. Gleiches gilt laut Kuhn für angebliche Sympathiebekundungen der Grünen-Basis für die eine oder die andere Option.

Im Laufe des Montags werden die Gremien mehrerer Parteien zu einer ersten Analyse des Wahlergebnisses zusammentreffen. Die größte Aufmerksamkeit genießen dabei die Sozialdemokraten. Für den Abend ist im Veranstaltungszentrum „Quadrat“ eine erweiterte Runde führender Funktionsträger anberaumt. Dabei dürfte auch die Frage im Raum stehen, ob die SPD an Carsten Sieling als Bürgermeister eines möglichen rot-rot-grünen Bündnisses festhalten soll. Landesvorsitzende Sascha Aulepp sagte zwar, Sieling solle auch bei den nun anstehenden Sondierungen „eine entscheidende Rolle“ spielen. Nach einer Job-Garantie klang das aber nicht.

