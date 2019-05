(Frank Thomas Koch)

In der SPD ist nach der Ankündigung des früheren Landesvorsitzenden Andreas Bovenschulte, den Vorsitz der künftigen Bürgerschaftsfraktion übernehmen zu wollen, die Personaldebatte voll entbrannt. Der scheidende Bürgerschaftsabgeordnete Dieter Reinken fordert den Rückzug von Bürgermeister Carsten Sieling und der Landesvorsitzenden Sascha Aulepp. Zugleich übt der Bremer IG-Metall-Vorsitzende und Bürgerschaftskandidat Volker Stahmann scharfe Kritik an Bovenschulte. Er fordert ihn auf, „seinen Anspruch zurückzuziehen“. Noch am Montagabend sei es auf einer Funktionärskonferenz der Sozialdemokraten Konsens gewesen, nach der verlorenen Wahl keine Personaldebatten loszutreten. Wenn Bovenschulte sich nicht daran halte und nun seine Hand nach dem Fraktionsvorsitz ausstrecke, sei das kontraproduktiv.