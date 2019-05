(Frank Thomas Koch)

Kristina Vogt: Das spiegelt die Stimmung wider, die wir in den vergangenen Wochen und Monaten erlebt haben. Die Leute wollen einen Politikwechsel. Wir haben sehr viel Zuspruch bekommen für unsere Forderungen etwa nach bezahlbarem Wohnraum und für bessere Taktungen im öffentlichen Personennahverkehr in den städtischen Randgebieten, und unser Einsatz in den armen Bremer Stadtteilen ist sehr honoriert worden.

In den Wahlprogrammen von Linken und Grünen sind die Übereinstimmungen enorm. Es kommt aber auf das Umsetzen an. Ein Politikwechsel muss kommen. Wir werden nicht nur zum Mehrheitsbeschaffer eines Bürgermeisters, ohne dass etwas passiert.

Nein, das glaube ich nicht. Als Linke waren wir Trendsetter, als wir gesagt haben: Die Schuldenbremse ist investitionsfeindlich. Inzwischen sagen das auch Wirtschaftsverbände und Banken. Da wird Bewegung entstehen. Wir schlagen ja mit der Gründung einer Schulbaugesellschaft einen Weg wie in Berlin vor, damit das 1,5 Milliarden Euro schwere Schulbau- und Schulsanierungsprogramm geschultert werden kann. Der Stabilitätsrat hat dem in Berlin zugestimmt.

Zur Person

Kristina Vogt (53)

ist Spitzenkandidatin der Linkspartei. Die Rechtsanwaltsfachangestellte gehört seit 2011 der ­Bremischen Bürgerschaft an und ist seither auch Vorsitzende der Fraktion der Linken.