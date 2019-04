Beim WESER-KURIER-Bürgerschaftswahl-Talk diskutierten am Sonntag Peter Zenner, Nelson Janßen, Ulrich Mäurer, Thomas von Bruch und Björn Fecker (von links) über das Thema Innere Sicherheit. (Frank Thomas Koch)

Es war eine überraschend ruhige und bemerkenswert niveauvolle Diskussion. Nur: Von Wahlkampf war kaum etwas zu spüren. Beim 4. WK-Talk zur Bürgerschaftswahl am 26. Mai ging es um die innere Sicherheit. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD), Thomas vom Bruch (CDU), Björn Fecker (Grüne), Nelson Janßen (Linke), Peter Zenner (FDP) und als externer Experte Lüder Fasche von der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gaben sich beim – gerade in Bremen sehr sensiblen – Thema sehr besonnen. Spannend wurde es trotzdem, zumal das Publikum die Politiker mit Fragen nach Drogenpolitik, Frauenhandel und Clankriminalität löcherten.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung in der „Gondel“ in Schwachhausen stand vor allem die Polizeireform 2600. Die hat ihren Titel bei der Zielzahl von 2600 Polizeibeschäftigten entlehnt, die Innensenator Ulrich Mäurer ausgegeben hat. Der SPD-Politiker sieht die Reform auf einem guten Weg, spätestens in vier Jahren sollen es 2900 Stellen sein. Mäurer gab sich zuversichtlich: „Wir schaffen das.“ Das sah Thomas von Bruch, stellvertretender Vorsitzender der CDU-Bürgerschaftsfraktion nicht ganz so optimistisch. Er mahnte, dass Bremen in Sachen Besoldung und Arbeitssituation im Vergleich zu anderen Bundesländern konkurrenzfähig bleiben müsse. Vom Bruch: „Die Besoldung ist auch eine Frage der Wertschätzung.“

Auch die Vertreter der kleineren Oppositionsparteien zeigten sich skeptisch, ob das 2900er-Ziel ohne Probleme erreicht werden kann. Nelson Janßen von den Linken sieht nicht zuletzt strukturelle Probleme. „Die Hochschule für öffentliche Verwaltung platzt schon jetzt aus allen Nähten“, sagte der Bürgerschaftsabgeordnete. Peter Zenner, innenpolitischer Sprecher der FDP-Bürgerschaftsfraktion Fraktion, erinnerte an den rigiden Sparkurs, den der rot-grüne Senat jahrelang bei der Polizei gefahren habe. Und er vermisse von Innensenator Mäurer ein langfristiges Konzept für die Personalausstattung der Polizei. Zenners steile These: „Die Polizeireform 2600 ist schon gescheitert.“

Björn Fecker forderte mehr „gesellschaftliche Anerkennung“ für die Polizisten und andere Helfer. Das bedeute eine bessere Ausbildung, eine vernünftige Besoldung und eine Entlastung der Beamten durch den verstärkten Einsatz von digitaler Technik, sagte der Fraktionsvize der Grünen.

Mehr zum Thema Gastkommentar: Innere Sicherheit in Bremen Schluss mit Schönreden und Bürgerbeschwichtigung Die Bürger können das Schönreden der prekären Sicherheitslage durch Rot-Grün und dessen ... mehr »

GdP-Landesvorsitzender Lüder Fasche dürfte Feckers Forderungen nur allzu gern gehört haben. Allerdings: Bei seiner Zustandsbeschreibung über die Bremer Polizei kam der rot-grüne Senat nicht gut weg. Sein Fazit: „Die aktuellen Rahmbedingungen stimmen erstmal nicht.“ Das 2900-Stellen-Ziel sei auch wegen starken Abgängen in den Ruhestand kaum erreichbar. „Wir müssten exorbitant einstellen“, meinte der GdP-Landeschef.