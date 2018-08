Knapp fünf Jahre war Ralph Saxe Sprecher des Landesvorstands der Grünen. (Roland Scheitz)

In einer persönlichen Mitteilung hat der Sprecher des Landesvorstands der Bremer Grünen, Ralph Saxe, am Montag seinen Rücktritt von diesem Amt angekündigt. Saxe bedankt sich in der Mitteilung für das Vertrauen seiner Parteifreunde. Er begründet seine Entscheidung mit einer anstehenden Scheidung und damit, dass seine Kinder in so einer Situation "empathische Zuwendung" bräuchten.

Er nennt den Zeitpunkt keinen guten, aber den richtigen - insbesondere in Vorbereitung auf die Bürgerschaftswahl 2019. Er will den Grünen und ihren Idealen weiterhin treu bleiben. Saxe erfüllt seit rund fünf Jahren das Amt des Landesvorstandssprechers. Er ist weiterhin Abgeordneter der Bremischen Bürgerschaft. (hee)