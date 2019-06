Der Landesvorstand der Grünen empfiehlt, Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken aufzunehmen. (Frank Thomas Koch)

Der Landesvorstand der Grünen empfiehlt, Koalitionsverhandlungen mit SPD und Linken aufzunehmen. Jetzt muss nur noch die Basis der Partei auf dem Landesparteitag am Donnerstag offiziell zustimmen. Für eine mögliche Jamaika-Koalition aus CDU, Grünen und FDP könnte das Votum das Aus bedeuten. „Die Entscheidung enttäuscht auch viele Wählerinnen und Wähler, die mit ihren Stimmen der CDU den Regierungsauftrag und Carsten Meyer-Heder mit einem großen Vorsprung an persönlichen Stimmen ihr Vertrauen gegeben haben“, sagte CDU-Landesgeschäftsführer Heiko Strohmann dem WESER-KURIER.

Auch die FDP zeigt sich enttäuscht. Spitzenkandidatin Lencke Steiner sprach auf Facebook von einem „schlechten Tag“ für Bremen: „Die Entscheidung der Grünen ist ein Schlag ins Gesicht der bürgerlichen Mitte. Sie ebnet den Weg für Rot-Grün-Rot und hält die desolate SPD an der Macht“, so Steiner weiter.

Bürgermeister und SPD-Spitzenkandidat Carsten Sieling wollte sich auf Anfrage nicht zu der Empfehlung des Grünen-Vorstands äußern. Die SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp zeigte sich erleichtert, „weil wir so die Chance bekommen, die großen Übereinstimmungen zwischen den Grünen, der Partei Die Linke und der SPD für die Menschen in Bremen und Bremerhaven zum Tragen zu bringen.“

Die Linken in Bremen diskutieren am Donnerstag auf einem eigenen Landesparteitag über die mögliche Regierungsbeteiligung. Die Entscheidung des Grünen-Vorstands sei "ein wichtiges Signal, dass sich etwas ändern kann in Bremen", sagte Spitzenkandidatin Kristina Vogt im Vorfeld. Sie stellte aber auch Bedingungen: „An der Arbeitsweise des zukünftigen Senats muss sich grundlegend etwas ändern. Beschlüsse dürfen nicht mehr zu Tode ausgesessen werden, die Ressorts sich nicht weiter gegenseitig ausspielen und verkrusteten Strukturen müssen aufgebrochen werden. Nur dann ist ein Aufbruch möglich", sagte Vogt.

Auch viele Politiker auf Bundesebene äußerten sich zu der Empfehlung des Grünen Spitzentrios. Der Linken-Fraktionschef im Bundestag, Dietmar Bartsch, sieht in der Entscheidung ein bundespolitisches Signal: „Das erste Mal Regierungsverantwortung im Westen rückt nahe.“ Wenn „die Linke in einem Viertel der Bundesländer in Regierungsverantwortung“ sei, dann sei das „ein Auftrag, bundespolitisch Weichen für Mitte-Links zu stellen“. Die Linke regiert derzeit in Berlin, Brandenburg und Thüringen mit.

Der Fraktionsvorsitzende der SPD, Ralf Stegner, sieht eine mögliche rot-rot-grüne-Regierung in Bremen als „hoffnungsvolles Zeichen, dass es nicht nur Rückschritt überall gibt.“ Der Bundesvorsitzende der Jungen Union, Tilman Kuban, kritisiert die Entscheidung auf Twitter scharf: „Bremen zeigt: Die bürgerliche Fassade der Grünen fällt in sich zusammen wie ein Kartenhaus, wenn es eine Mehrheit mit Sozis und SED-Erben gibt.“