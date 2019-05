Die Wahlbeteiligung bei der Bürgerschaftswahl in Bremen ist höher als noch vor vier Jahren. Eine erste Prognose sieht die CDU vorne - zum ersten Mal könnte also die SPD nicht stärkste Kraft in Bremen werden.

Die FDP um Spitzenkandidatin Lencke Steiner muss sogar um den Einzug in die Bürgerschaft zittern. Das sagen die Spitzenkandidaten.