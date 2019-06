Bekamen einen Forderungskatalog mit sieben Punkten überreicht: Carsten Sieling, Maike Schaefer und Kristina Vogt. (Carmen Jaspersen / dpa)

Rot-Grün-Rot beginnt zu klotzen: Die dritte Runde der Koalitionsverhandlungen von Rot-Grün-Rot hat sich am Freitag auf ein Bündel von Entscheidungen in den Bereichen Klimaschutz, Wohnungsbau und Gesundheit verständigt. So wollen SPD, Grüne und Linke einen Kohleausstieg bis spätestens 2023 durchsetzen. Dieses Ziel wird vor allem mit Blick auf den Klimaschutz auf die Agenda gesetzt. Bürgermeister Carsten Sieling (SPD): „Dass wir dem Klimaschutz eine besondere Bedeutung beimessen, ist ein Paradigmenwechsel.“ Wie Grünen-Verhandlungsführerin Maike Schaefer erklärte, soll der Energieversorger swb beim Ausstieg unterstützt werden. Auch für die rund 170 Beschäftigten der beiden swb-Kohlekraftwerke in Hastedt und im Hafen sollen sozial verträgliche Wege gefunden werden.

Auf dem Wohnungsmarkt will das mögliche Dreier-Bündnis gegenlenken. In der kommenden Legislaturperiode sollen rund 10.000 neue Wohnungen genehmigt werden. Auch soll gegen die Spekulation mit Leerstand vorgegangen werden. Kristina Vogt von den Linken: „Den verfügbaren Instrumentenkasten wollen wir konsequenter einsetzen.“ In den Verhandlungen erreichten die Grünen in einem Fall einen klaren Punktsieg: „Die Osterholzer Feldmark wird in den nächsten vier Jahren nicht bebaut“, konnte Schaefer sichtbar erfreut verkünden. In der nun endenden Koalition von SPD und Grünen war über diese Frage ein heftiger Streit entbrannt.

Zur dritten Verhandlungsrunde am Freitag wurden die rot-grün-roten Koalitionäre in spe am Freitagvormittag von Dutzenden Vertretern zahlreicher Umwelt- und Klimaschutzverbände sowie mehreren Hundert Schülern von „Fridays for Future“ empfangen. Die Vertreter eines Bündnisses von mehr als 20 Bremer Initiativen übergaben den drei Verhandlungsführern Carsten Sieling (SPD), Maike Schaefer (Grüne) und Kristina Vogt (Linke) einen Forderungskatalog mit sieben Punkten. Unter anderem sollen die Bremer Kohlekraftwerke bis spätestens 2023 abgeschaltet werden, Solarwärme und Solarstrom sollen mit einem landesweiten Förderprogramm auf einen Anteil von mindestens 25 Prozent bis 2030 gebracht werden. Die Aktivisten fordern auch eine Verkehrswende für Bremen. ÖPNV, Schienennahverkehr und Park&Ride-Angebote müssten massiv ausgebaut werden. Im Gegenzug würde der innerstädtische Autoverkehr deutlich reduziert werden.

+++Dieser Text wurde um 19.36 Uhr aktualisiert+++