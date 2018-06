Peter Sakuths Vermittlungskünste sind gefragt. Er soll mit der Mandatskommission einen Vorschlag für die Aufstellung der SPD-Liste zur Wahl 2019 machen. (Christina Kuhaupt)

Sein Job ist diesmal richtig schwer. Peter Sakuth wird – das steht seit Donnerstagabend fest – erneut Vorsitzender der sogenannten Mandatskommission des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt. Klingt nicht besonders spektakulär, diese Funktion, sie ist aber von enormer Bedeutung für die Zusammensetzung der nächsten SPD-Bürgerschaftsfraktion.

Die Mandatskommission entwickelt einen Vorschlag für die Platzierung der Kandidaten auf der Liste, mit der die Sozialdemokraten in der Stadtgemeinde Bremen im Mai 2019 zur Wahl antreten. Zwar hat ein Parteitag im Herbst das letzte Wort, doch die Empfehlungen der Mandatskommission setzen sich in der Regel durch. Ihr Vorsitzender ist die Schlüsselfigur beim Aushandeln der Rangfolge.

Er muss Gespräche mit wichtigen Akteuren führen, regionalen Proporz und die Flügel der Partei berücksichtigen, eine Balance zwischen etablierten Kräften und viel versprechenden Nachwuchskräften finden und dann am Ende – in Abstimmung mit der Kommission – einen Personalvorschlag entwickeln, der eine möglichst breite Zustimmung verspricht. Erst bei den Funktionären und dann bei den Wählern.

Peter Sakuth kennt sich aus in diesem Gewerbe. Der frühere Innensenator und heutige Bauunternehmer hat die Kommission schon vor den Wahlen 2015 und 2011 geleitet. Doch diesmal ist die Herausforderung größer denn je. Angesichts zuletzt dürftiger Umfragewerte wird im Parteiapparat nur noch mit 15 bis 16 sicheren Listenmandaten für die Bremer SPD gerechnet.

Hinzu käme eine schwer abzuschätzende Zahl von Abgeordneten, die über Personenstimmen ins Parlament gelangen, sowie die Bremerhavener Mandate. Die Zahl derjenigen, die sich Hoffnungen auf einen aussichtsreichen Listenplatz machen oder gar meinen, ein verbrieftes Recht darauf zu haben, ist weitaus größer als die Menge der sicheren Sitze.

Unstrittig sind natürlich vordere Plätze für Carsten Sieling und die Senatorenriege. Auch Parlamentspräsident Christian Weber und Fraktionschef Björn Tschöpe ist eine attraktive Platzierung kaum abzuschlagen. Dahinter aber wird es schnell eng, denn die Liste ist streng quotiert, das heißt, es kandidieren abwechselnd Männer und Frauen.

Unterbezirk benennt Seiteneinsteiger

Hinter den "gesetzten" Platzhirschen gibt es mithin kaum noch sichere Plätze für männliche Bewerber. Viele Akteure aus der zweiten Reihe werden sich zwangsläufig ins Gehege kommen. Zu nennen sind Leute wie etwa der Finanzexperte Arno Gottschalk, einer der wenigen wirklich guten Debattenredner der aktuellen Fraktion; Sozialpolitiker Klaus Möhle, der vielleicht Konkurrenz bekommt von Karl Bronke, dem früheren Abteilungsleiter in der Sozialbehörde; Innenexperte Sükrü Senkal und Bildungspolitiker Mustafa Güngör, die von ihren Ortsvereinen Huchting beziehungsweise Osterholz jeweils als einzige Kandidaten benannt wurden, um ihre Chancen ein wenig zu verbessern.

Und dann ist da ja auch noch Falk Wagner, der junge Unterbezirkschef Stadt, der allein schon aufgrund seiner Stellung ein Anrecht auf eine gute Platzierung hätte. Außerdem hat der Unterbezirk erst kürzlich drei sogenannte Seiteneinsteiger benannt: den Weyher Bürgermeister und früheren Parteichef Andreas Bovenschulte, IG-Metall-Chef Volker Stahmann und die Geschäftsführerin der Freiwilligen-Agentur, Birgit Pfeiffer.

Darüber hinaus gibt es Neulinge wie Jens Brüggemann. Der ist nicht irgendwer, sondern Betriebsratsvorsitzender bei Airbus, einem der größten Arbeitgeber der Stadt. Wenn man so jemanden dazu bringt, für die SPD anzutreten, kann man ihn nicht mit einem mauen Listenplatz abspeisen.

Bei den Frauen ist die Konkurrenz nicht ganz so heftig, doch mit der Parteivorsitzenden Sascha Aulepp, mit profilierten Abgeordneten wie Antje Grotheer und der Gesundheitspolitikerin Steffi Dehne sowie nachrückenden Kräften aus dem öffentlichen Dienst wie der Migrationsbeauftragten Silke Harth und Kadriye Pile (Bildungsbehörde) sind auch für den weiblichen Teil der Liste die aussichtsreichen Plätze schnell ausgeschöpft.

Peter Sakuth wird also nicht umhin kommen, den Ambitionen des ein oder anderen Bewerbers einen Dämpfer zu verpassen. Er muss es halt gut verkaufen. Sakuth selbst war am Freitag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Unterbezirkschef Falk Wagner teilt die Einschätzung, dass es angesichts der tendenziell schrumpfenden Zahl sicherer Mandate "sicher nicht einfacher wird", bei der Zusammenstellung der Liste möglichst wenige zu verprellen. Sakuth habe aber ein Händchen dafür. Wagner: "Wir werden dem Parteitag am Ende ein Angebot machen, das die SPD in ihrer Gesamtheit gut abbildet."