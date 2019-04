Maike Schaefer ist Spitzenkandidatin der Bremer Grünen. (Frank Thomas Koch)

Sie wollten schon immer mal einen der Spitzenkandidatinnen oder -kandidaten für die Bürgerschaftswahl mit Fragen löchern? Dann können Sie das jetzt tun! In unserem Format "Live löchern" sammeln wir Ihre Fragen und stellen sie den Vertretern von SPD, CDU, Grünen, Linken, FDP und AfD in einem Live-Video-Interview auf Facebook.

Der WESER-KURIER wird bis zur Wahl Termine mit den Spitzenkandidaten vereinbaren. Die genauen Daten werden jeweils vorab bekannt gegeben.

Teil 4 mit Maike Schaefer

Am Mittwoch, 24. April, gegen 16.30 Uhr, treffen wir die Spitzenkandidatin der Bremer Grünen, Maike Schaefer. Was wollten Sie sie schon immer mal fragen? Schicken Sie uns eine E-Mail an onlineredaktion(at)weser-kurier.de mit Ihrer Frage, möglichst einer kurzen Erläuterung und Ihrem vollen Namen. Oder diskutieren Sie am Mittwoch live auf unserer Facebook-Seite mit!

Wie funktioniert das Ganze?

Das Interview wird über die Live-Video-Funktion des sozialen Netzwerks Facebook gestreamt. Ein Moderator des WESER-KURIER stellt die Fragen der Leser, die vorab eingesammelt wurden, oder liest Kommentare vor, die jemand spontan während des Interviews auf Facebook schreibt. Wahrscheinlich können nicht alle Fragen berücksichtigt werden. Wir sorgen für eine ausgewogene Auswahl, damit möglichst viele verschiedene Themen angesprochen werden. Das Interview wird etwa eine halbe Stunde dauern. Für diejenigen, die nicht bei Facebook angemeldet sind, wird das Video auch hier auf weser-kurier.de verlinkt sein.

Hier können Sie sich Teil 2 von "Live löchern" mit Carsten Sieling noch einmal ansehen: