Überall Baustellen, der Zement spritzt in jegliche Richtungen und Spaten werden gestochen. Die Senatoren in voller Aktion. (Jens Büttner /dpa)

Der Treppenaufgang zur Fußgängerbrücke zwischen Schlachte und Teerhof war neulich wieder frei. Einfach so. Gestern noch Baustelle und jetzt frisch saniert. Am nagelneuen Geländer hängt sogar noch die Plastikverpackung. Rathaus und Senat haben doch tatsächlich die Möglichkeit verpasst, hier etwas feierlich seiner Bestimmung zu übergeben. Das überrascht in diesen Tagen.

Denn derzeit wird überall grundsteingelegt und spatengestochen, dass der Zement nur so spritzt. Neben Bürgermeister Carsten Sieling kommen vor allem Bildungssenatorin Claudia Bogedan und Bausenator Joachim Lohse kaum noch aus der Bauarbeitermontur heraus.

Eine Schule hier, eine Kita dort, dazwischen ein Wohnbauprojekt, ein Spielplatz oder ein Bürgertreff: Nichts geht mehr ohne senatorischen Beistand. Das ist natürlich eine zufällige Häufung – Wahltermin hin oder her. Zeiten von Not und Katastrophen sind nun mal Zeiten der Exekutive.

Und wie weiland Gerhard Schröder in Gummistiefeln und mit ernster Miene seine Wiederwahl in ostdeutschen Überschwemmungsgebieten rettete, kümmert der Bremer Senat sich jetzt eben um die Trockensavannen der Bremer Bildungslandschaft. Die Opposition ist zwangsläufig zum Zuschauen verdammt, wenn die Macher aus dem Rathaus mit Maurerkelle und Spaten ihren Gestaltungsanspruch zementieren.

Nach der Wahl kann man Klamotten und Schaufeln praktischerweise direkt weiterverwenden, wenn es gilt, die eine oder andere politische Hoffnung abzulegen. Bei dieser Arbeit wird sicher auch die jetzige Opposition wieder eine Rolle spielen. Unklar ist nur, ob als Akteur oder Zuschauer.