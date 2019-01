Cord Degenhard ist Landesvorsitzender der Bürger in Wut. Er will die BIW als seriöse Alternative zur AfD profilieren. (Christian Kosak)

Jan Timke fährt zweigleisig. Der Bremerhavener Bürgerschaftsabgeordnete wird sich am 26. Mai erneut um ein Mandat bemühen. Aber nicht nur im Landtag. Anfang des Jahres hat ihn eine Mitgliederversammlung der Bürger in Wut (BIW) auch auf Platz 1 einer Bundesliste für die Wahl zum Europaparlament gesetzt, die am gleichen Tag stattfindet.

Richtig gelesen. Eine Wählervereinigung, die in Bremen und Bremerhaven nur etwa 100 Mitglieder hat, zieht in die Europawahl. Soll man das Hybris nennen? Oder ist es – positiv gewendet – Zeugnis eines unerschütterlichen Selbstbewusstseins, von dem die BIWler beseelt sein müssen?

Mehr zum Thema Übertritte von BIW zu AfD Konkurrenzkampf am rechten Rand verschärft sich in Bremen Bürger in Wut und AfD zielen in Bremen auf ein ähnliches Wählerreservoir. Nach dem Übertritt eines ... mehr »

Fakt ist: Seit ihrer Gründung im Jahr 2004 kämpfte die Timke-Truppe stets aus einer aussichtslos erscheinenden Position heraus – und hat sich doch über drei Legislaturperioden Sitz und Stimme in der Bremischen Bürgerschaft erhalten. Derzeit ist sie dort sogar in einer nie dagewesenen, wenn auch geliehenen Stärke vertreten. Im Sommer 2017 dockten die früheren AfD-Abgeordneten Klaus Remkes und Piet Leidreiter bei den Bürgern in Wut an. Seither verfügt die Wählervereinigung über eine dreiköpfige parlamentarische Gruppe.

Erfolg bei Bürgerschaftswahl fraglich

Es wäre schon ein kleines Wunder, wenn es nach der Wahl im Mai bei dieser Stärke bliebe. Im vergangenen Jahr sahen Umfragen die BIW bei landesweit drei Prozent, also etwa jener Größenordnung, die sie auch 2011 und 2015 erreichten. Beide Male schaffte es nur Jan Timke als Einzelabgeordneter in die Bürgerschaft, weil er in Bremerhaven ein Ergebnis oberhalb der Fünf-Prozent-Hürde einfuhr.

Und diesmal? Cord Degenhard ist Landesvorsitzender der Bürger in Wut. Der Vegesacker Beiratspolitiker macht sich nichts vor. „Es wird schwierig“, sagt der frühere CDU-Mann. Nicht nur wegen der sehr überschaubaren Mitgliederbasis, die im Straßenwahlkampf bestenfalls eine punktuelle Präsenz zulässt. Es ist vor allem die Konkurrenz innerhalb des rechten Lagers, die den BIW zusetzt. Die AfD verfügt nach diversen Häutungen zwar nur noch über einen einzigen Abgeordneten in der Bürgerschaft, doch das wird sich nach der Bürgerschaftswahl mit Sicherheit ändern. Die Demoskopen sehen sie deutlich über der Fünf-Prozent-Marke. Für die BIW gilt das nicht.

Mehr zum Thema Bürgerschaftswahl 2019 Bremer AfD: Wahlkampf an der Wohnungstür Kleiner Etat, viel Gegenwind: Trotz widriger Umstände will die Bremer AfD in den nächsten Monaten ... mehr »

Die Strategie der Wählervereinigung wird in den nächsten Monaten darin bestehen, sich als die seriöse Alternative zur AfD zu verkaufen. Beide Gruppierungen versuchen, aus einer „diffusen Unzufriedenheit in der Bevölkerung“ (Degenhard) Kapital zu schlagen.

Doch während die Bürger in Wut nach Einschätzung des Politikwissenschaftlers Florian Hartleb „ein Gemisch aus rechtskonservativen und – populistischen Forderungen“ vertreten, die „bei aller Zuspitzung im Einklang mit dem demokratischen Verfassungsstaat stehen“, ist Letzteres bei der AfD doch umstritten, zumindest was einzelne Positionen bestimmter Akteure ihres völkisch-nationalistischen Flügels betrifft. Die Bürger in Wut werden im Wahlkampf genau hierauf unermüdlich hinweisen.

„eine verhängnisvolle Nähe zur Identitären Bewegung“

So wirft Degenhard etwa seinem Vegesacker AfD-Beiratskollegen Marvin Mergard, einem führenden Funktionär des AfD-Jugendverbandes Junge Alternative, „eine verhängnisvolle Nähe zur Identitären Bewegung“ vor. Zur Mitte hin bezeichnet Jan Timke die Bürger in Wut als „koalitionsfähig“. Nach der Bürgerschaftswahl seien Sondierungsgespräche mit der CDU durchaus denkbar.

Ob die Christdemokraten das ähnlich sehen, daran darf man wohl Zweifel anmelden. So hatten sie beispielsweise in der Bildungspolitik im vergangenen Jahr den sogenannten Schulkonsens mit SPD, Grünen und Linken erneuert, der die gegenwärtige Bremer Schulstruktur festschreibt. Die Bürger in Wut streben bildungspolitisch dagegen zurück in die Vergangenheit, zum dreigliedrigen Schulsystem, „das Deutschland erfolgreich gemacht hat“, wie Cord Degenhard überzeugt ist.

Mehr zum Thema AfD, BIW und LKR in der Bürgerschaft Das sind Bremens Rechtskonservative AfD, BIW, LKR - auf drei Gruppierungen verteilen sich fünf Mandate am rechten Rand der Bremischen ... mehr »

Klar profiliert ist die Wählervereinigung in der Innenpolitik. Degenhard und Timke werfen dem Senat vor, zwar vieles anzukündigen und Entschlossenheit im Kampf gegen die Kriminalität zu demonstrieren, aber keine Taten folgen zu lassen. „Der Aktionismus von Innensenator Mäurer setzt immer verlässlich vor den Wahlen ein“, sagt Timke. Die Polizei sei chronisch überlastet und könne wichtigen Aufgaben kaum erfüllen. Vernachlässigt werde beispielsweise der Kampf gegen kriminelle ethnische Clans.

Ein Beamter kümmere sich um 3500 Personen

Für ein entsprechendes Kompetenzteam innerhalb der Kripo seien eigentlich vier Planstellen vorgesehen, „tatsächlich kümmert sich dort aber nur ein Beamter um etwa 3500 Personen“, kritisiert Jan Timke. Personelle Stärke und Ausstattung der Polizei müssten daher verbessert werden. Die Präsenz uniformierter Kräfte in der Öffentlichkeit sei zu verstärken, insbesondere in Quartieren mit hoher Straßen- und Drogenkriminalität.

Die Bürger in Wut als sicherheitspolitischer Anwalt der Bürger – dieses Image würde die Wählervereinigung gern flächendeckend in den Köpfen verankern. Doch die Mittel, die ihr dafür im Wahlkampf zur Verfügung stehen, sind sehr begrenzt. Auf einen „fünfstelligen Betrag“, überwiegend durch Spenden aufgebracht, beziffert Jan Timke den BIW-Etat. Ausgeben werde man ihn größtenteils für Werbung in den sozialen Netzwerken und im Videoportal Youtube. Dort hätten die Bürger in Wut schon jetzt viel Resonanz. Jedes ihrer Videos erreiche dort vierstellige Klickzahlen. Helfen soll in den nächsten Monaten auch die lokale Verankerung in der Beiratspolitik.

Mehr zum Thema Streit um Informationsrechte der Abgeordneten Bürger in Wut ziehen Bremer Senat vor den Staatsgerichtshof Wie ausführlich und fundiert muss der Bremer Senat auf Anfragen von Abgeordneten antworten? Über ... mehr »

Zuletzt war die Wählervereinigung in acht von insgesamt 22 Stadtteilparlamenten vertreten, und erst vor wenigen Tagen wechselte in Borgfeld der Parteilose Marcus Bayer zu den Bürgern in Wut. „In Bremen sind wir derzeit so erfolgreich wie nie“, jubiliert Jan Timke. Doch dabei ist nicht zu übersehen: Viele Mandate haben die BIW nicht durch Wahlen, sondern zwischen den Wahlen gewonnen – durch Übertritte Unzufriedener aus anderen Parteien. Am 26. Mai wird sich zeigen, was die Bürger in Wut aus eigener Kraft reißen können.