Bremens Regierungschef Carsten Sieling (SPD) hat vor einem Rechtstrend in Deutschland auf Kosten der hier lebenden Migranten gewarnt. Was die CSU in den vergangenen Wochen gemacht habe, sei der klare Versuch einer Rechtsverschiebung und ein Angriff auf das deutsche Asylrecht gewesen. "Die CSU hat damit versucht, die AfD zu kopieren und man kann nur hoffen, dass sie für ihre abstrusen und inhumanen Positionen auch die entsprechende Quittung bei der Wahl bekommt", sagte Sieling der Deutschen Presse-Agentur mit Blick auf die bayerische Landtagswahl Mitte Oktober.

Auch in der CDU sei dieser "Virus" hier und da zu spüren. Die Union müsse merken, dass Deutschland einen Kurs wie den der österreichischen oder der neuen italienischen Regierung nicht mitmache. Die Integration von Flüchtlingen und Zugewanderten müsse vorrangiges Ziel sein.

Mehr zum Thema Bürgermeister Carsten Sieling im Interview „Natürlich kommt der Wind von vorne“ Bremens Bürgermeister Carsten Sieling spricht im Interview über die schlechten Umfragewerte des ... mehr »

"Damit ist Bremen bislang sehr gut gefahren", sagte Sieling. "Klar ist: Das ist das Ergebnis des großen sozialen Zusammenhalts hier bei uns und eines Alle-Mann-Manövers in unseren beiden Städten." Der Bremer Senat habe sich vom ersten Tag auf die Integrationsaufgabe konzentriert, statt Debatten zu führen, wie schnell die Menschen das Land verlassen müssten. Realistisch betrachtet sei klar, dass die Menschen eine Zeit lang blieben.

"Sie dürfen nicht am Rande stehen bleiben. Dieser Fehler wurde in den 90er Jahren gemacht." Die erste Pflicht von Bürgern und Politik sei es, dass nach der starken Zuwanderung der Jahre 2014, 2015 und 2016 die Integrationen der Kinder und der Familien und die Integration in die Arbeit vorangebracht würden.

Mehr zum Thema Asylstreit Sieling: "Flüchtlingslager sind inakzeptabel" Bremens Regierungschef Carsten Sieling hat sich gegen die Einrichtung geschlossener ... mehr »

Auch im Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl im Mai 2019 wolle er sich so positionieren. Er setze auf das Bremer Lebensgefühl, das von Weltoffenheit, Toleranz und Liberalität geprägt sei. "Wir werden dafür arbeiten, dass Bremen auch weiterhin ein Bollwerk gegen den Rechtstrend in der Republik bleibt", betonte Sieling.

In Bremen sei extrem rechten Parteien zwar immer wieder der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde gelungen. "Aber so gut es denen auch möglich ist, diese Hürde zu überspringen, so schnell stoßen sie mit dem Kopf auch an die Decke." (dpa)