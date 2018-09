Sie sopllen die SPD führen: Bürgermeister Carsten Sieling und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (Frank Thomas Koch)

Die SPD wird mit Bürgermeister Carsten Sieling und Bildungssenatorin Claudia Bogedan an der Spitze in die Bürgerschaftswahl im Mai 2019 ziehen. Das hat die sogenannte Mandatskommission des SPD-Unterbezirks Bremen-Stadt nach Informationen des WESER-KURIER am Sonntagnachmittag beschlossen. Auf den weiteren aussichtsreichen Listenplätzen sollen – in dieser Reihenfolge – antreten: Innensenator Ulrich Mäurer, Wissenschaftssenatorin Eva Quante-Brandt, Unterbezirkschef Falk Wagner, SPD-Landesvorsitzende Sascha Aulepp, Bürgerschaftspräsident Christian Wagner, SPD-Fraktionsvize Antje Grotheer, der bisherige Weyher Bürgermeister und frühere SPD-Landeschef Andreas Bovenschulte, die Farger Ortsvereinsvorsitzende Ute Reimers-Bruns, die Leiterin der Bremer Freiwilligenagentur Birgitt Pfeiffer, IG-Metall-Chef Volker Stahmann, die Abgeordnete Petra Krümpfer, ein weiterer Nord-Kandidat sowie die Abgeordneten Valentina Tuchel und Arno Gottschalk. Bis zu Gottschalks Platz 17 dürften die Listenplätze noch sicher für den Einzug in die nächste Bürgerschaft reichen.

Danach wird es wackelig. Auf Platz 18 ist Anja Schiemann (Mitglied des Unterbezirksvorsitzendes) vorgesehen, danach der Bildungspolitiker Mustafa Güngör. Damit dem Huchtinger Abgeordneten Sükrü Senkal auf Platz 21 noch der Wiedereinzug gelingt, müsste die SPD schon ein überraschend gutes Stimmergebnis einfahren. Zu denen, die über ihre Platzierung auf der Vorschlagsliste ziemlich enttäuscht sein dürften, zählt die Gesundheitspolitikerin Steffi Dehne. Sie soll auf Platz 28 ins Rennen gehen. Sie kann jetzt nur noch hoffen, über ein sehr gutes Personenstimmenergebnis ins Parlament zu gelangen. Die 35-Jährige gilt eigentlich als eines der größten politischen Talente der Bremer SPD.

Der Vorschlag der Mandatskommission bedarf noch der Bestätigung durch einen Parteitag der SPD Bremen-Stadt am 22. September. In der Vergangenheit wurde das von der Mandatskommission empfohlene Personalpaket aber nicht mehr aufgeschnürt.